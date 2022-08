Detenida una mujer por estafar 5.000 euros a un hombre de 74 años mediante el 'timo amoroso'

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja, ha detenido a una mujer de 41 años de edad supuestamente por estafar a un hombre de 74 años un total 5.000 euros mediante el sistema conocido como 'timo amoroso'.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento la UDEV de que un hombre de 74 años y vecino de Logroño estaba siendo víctima de ese timo, en el que una mujer joven y de origen rumano habría forzado un encuentro a priori "fortuito" con la víctima, entablando una relación de amistad.

La mujer habría forzado un encuentro 'a priori' con aparencial de fortuito con la víctima y, tras entablar y mantener una relación de amistad durante un tiempo con el hombre, le solicita prestado diferentes cantidades de dinero en varias ocasiones, con la promesa de devolvérselo.

Los investigadores averiguaron que la sospechosa, tras mantener una relación de amistad durante un tiempo con el hombre, le pidió prestado dinero en varias ocasiones, con la promesa de devolvérselo en cuanto formalizase la venta de un piso de Logroño aludiendo la compra de otra vivienda en Logroño.

Hacía partícipe al anciano de sus múltiples problemas, tanto económicos, familiares o de salud, consiguiendo que la víctima le prestase la cantidad de 5.000 euros para hacer frente a esas situaciones, llegando a solicitarle en diferentes ocasiones otras cantidades semejantes a la prestada anteriormente, si bien la víctima se negó a prestárselo, por lo que el denunciante posteriormente ha intentado en numerosos ocasiones ponerse en contacto con la autora de los hechos si bien, esta ha desaparecido no dejando rastro de donde se puede encontrar la misma.

La Unidad de delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), tras una laboriosa investigación ha podido determinar la completa filiación de la mujer, autora de los hechos, siendo detenida como presunta autora de un delito de estafa, siendo una mujer de 41 años de edad, de origen rumano, sin antecedentes policiales, con domicilio en Logroño.

EN QUÉ CONSISTE EL 'TIMO AMOROSO'

El 'timo amoroso' consiste básicamente en redes de estafadores cuyas víctimas son ancianos de que quienes se ganan la confianza*utilizando jóvenes de distintas nacionalidades.

Estas jóvenes general lazos de confianza con las víctimas, para posteriormente requerir la realización de un acto de disposición dinerario, todo ello bajo distintos pretextos, normalmente circunscritos a problemas de salud de familiares o compras de propiedades, dinero en efectivo que la mayoría de las ocasiones envían rápidamente a su país de origen y que no podrá ser recuperado.

En muchas ocasiones llegan incluso a proponerles matrimonio o mantener relaciones sentimentales durante un largo periodo de tiempo con el fin de ser incluidas en las escrituras de sus pisos e incluso como beneficiarias en sus testamentos.

En general buscan hombres de avanzada edad, que se encuentran solos, sin parientes que les asisten o con escasos vínculos familiares pero con alto poder adquisitivo, a quienes ofrecen, entre otros, servicios de asistencia doméstica, consiguiendo traspasos de patrimonio por valores importantes.

En ocasiones sus víctimas, al no disponer del suficiente dinero han llegado a vender sus propiedades y bienes, cancelando fondos de pensiones u obteniendo préstamos.

Para ganarse su confianza y lograr el engaño, no dudan en pagar las primeras consumiciones o prometerles que realzaran viajes juntos o proyectos en común.

Además los datos aportados en las conversaciones suelen tener alguna veracidad, pero la mayoría son ficticios, creándose una "falsa amistad", generalmente con un componente sexual añadido, teniendo lugar en la práctica totalidad de las ocasiones entre una víctima varón y una autora mujer, la cual llegaría a intimar con la victima creando si cabe una dependencia mayor de ella.

La autoras toman precauciones para no ser identificadas, ya que además de aportar datos personales falsos no dudan en cambiarse de aspecto físico de una manera habitual además adoptan medidas de seguridad como no acceder a las entidades bancarias con las victimas para que las posibles cámaras de seguridad no puedan captar los hechos.

En la página web www.policia.es se encuentran consejos y recomendaciones englobadas dentro del Plan Mayor Seguridad y en caso de ser víctima, contacte inmediatamente con la Policía Nacional a través del teléfono 091.