Una mujer denuncia ante la Policía un intento de estafa en la que su supuesto hijo le solicitaba dinero por Whatsapp

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura superior de La Rioja pone en conocimiento sobre la interposición de una denuncia donde se relata la tentativa de una estafa cometida a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

En la denuncia interpuesta en esta Jefatura Superior el pasado sábado, la víctima una mujer, relataba que había recibido un mensaje a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, en la que su supuesto hijo le enviaba un mensaje.

Todo comienza con un "Mamá! Mi móvil se ha estropeado, este es mi nuevo número" y, una vez las han convencido de ello, "les piden el favor de que les hagan una transferencia porque tienen que "pagar una cosa" y en esos momentos no tienen su tarjeta a mano.

Los timadores contactan de manera aleatoria con mujeres a las que piden dinero urgente haciéndose pasar por sus hijos. "Mamá, mi móvil se me ha estropeado y este es mi nuevo número. ¿Me podrás hacer un favor?". Así son los primeros mensajes de este timo, en el que sus autores dicen no poder recibir llamadas para evitar ser descubiertos. "Tengo que pagar una cosa y no tengo la tarjeta a mano. Me puedes hacer una transferencia y te lo devuelvo al tener la tarjeta a mano".

Una vez convencida la víctima de que quien le manda los mensajes es su supuesto hijo, este le pide que realice una transferencia inmediata a una cuenta cuyos datos facilita. El diálogo se desarrolla en poco más de 15 minutos, por lo que debido a la inmediatez hace que se produzca esta modalidad de estafa, en la mayoría de las ocasiones las cantidades solicitadas están en torno a los 300 a 2.000 euros.

También les prometen que les devolverán el dinero cuando la tenga y, sin más dilación y evadiendo las preguntas que hacen las madres, les dan los detalles del IBAN al que tienen que hacer el pago.

Cuando las víctimas finalmente consiguen hablar con sus verdaderos hijos no hay vuelta atrás y no es posible cancelar la transferencia.

En caso de recibir un mensaje de este tipo, la recomendación de la Policía Nacional a las madres es que mantengan la calma y que, antes de realizar algún pago, se aseguren de que la persona que les está contactando es realmente su hijo o su hija.