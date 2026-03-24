La Diócesis asegura que el estado de conservación del Cristo de las Ánimas no compromete su salida en Semana Santa

Cristo de la Ánimas - DIÓCESIS DE LA RIOJA

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis riojana asegura que el estado de conservación del Cristo de las Ánimas no compromete su salida en Semana Santa. De este modo, responde a las informaciones aparecidas recientemente en diversos medios de comunicación sobre esta talla, conservada en la Iglesia Imperial de Santa María de Palacio de Logroño.

La revisión efectuada "mediante observación directa y análisis no invasivos indica que la imagen presenta las características y alteraciones propias de una obra histórica de su antigüedad y naturaleza material, sin que en el momento actual se hayan detectado indicios que comprometan su estabilidad o su participación en los actos procesionales previstos para la próxima Semana Santa Asimismo, en el examen realizado no se han observado signos de actividad xilófaga activa en la escultura, si bien la obra conserva evidencias de ataques antiguos de insectos, habituales en piezas históricas realizadas en madera".

En relación con las posibles actuaciones de conservación o restauración que pudieran plantearse, "estas serán analizadas por los órganos competentes, que determinarán, conforme a los criterios técnicos y a la normativa aplicable, la conveniencia y alcance de cualquier intervención futura". La diócesis "reitera su compromiso con la conservación responsable de su patrimonio histórico-artístico, así como con la adopción de decisiones basadas en criterios técnicos y científicos".

SOBRE EL CRISTO DE LAS ÁNIMAS

El Cristo de las Ánimas es una destacada obra de la escultura manierista del siglo XVI y una de las piezas más relevantes del patrimonio artístico de la Iglesia Imperial de Santa María de Palacio.

Tallada en madera de nogal por el maestro Arnao de Bruselas y policromada por los artistas logroñeses Francisco Hernández y Pedro Ruiz, la imagen presenta la elegante torsión característica del manierismo -conocida como línea serpentinata- que anticipa la intensidad expresiva que posteriormente desarrollará el arte barroco.

La diócesis recuerda que cualquier actuación sobre bienes integrantes del patrimonio histórico-artístico debe realizarse conforme a criterios técnicos de conservación y a los procedimientos establecidos por los organismos competentes, con el objetivo de garantizar la adecuada protección y transmisión de este patrimonio a las generaciones futuras.