Director de UNIR Teatro asegura que "si hay una buena ciudadanía, hay un buen teatro"

LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de UNIR Teatro, Ignacio Amestoy, ha afirmado que "si hay una buena ciudadanía, hay un buen teatro", porque "el teatro se configura siempre alrededor de la persona". "Hay un teatro fuerte si hay un ciudadano fuerte", ha destacado.

Ha sido en una entrevista a Europa Press con motivo del VI Festival de Teatro Aficionado UNIR 2024, que dirige el propio Amestoy. Ha recordado que este certamen "se había asentado en Madrid, donde llevaba cinco ediciones, y era momento de, que con esa idea de que el teatro une, acercarlo y unirlo a Logroño, donde, por cierto, ya habíamos puesto en escena 'La sesión final de Freud' o 'Tomás Moro, una utopía'".

Una iniciativa, que nace con la idea de "apoyar el teatro amateur", porque "hay que tener en cuenta que el ser humano no debe ser unidireccional", algo que ejemplificado en el prestigioso abogado Antonio Garrigues Walker, que a sus 90 años, ya tiene en su haber más de 50 obras "escritas y estrenadas" de teatro, y de modo más local en Vicente Cuadrado, pediatra, fundador del grupo 'La Garnacha' e impulsor del Festival en Haro del mismo nombre.

Precisamente, en esta edición se quiere homenajear a éste último y también Garrigues va a tener su protagonismo, a través de un vídeo, con una intervención titulada 'Un nuevo renacimiento', que se va a poder disfrutar antes de la representación de 'La Venganza de Don Mendo', de Pedro Múñoz Seco, que abre el Festival, este viernes 1 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño. Está dirigida por José María García Luján -también abogado y escritor-, con la compañía madrileña Tirinto & Co.

"RIQUEZA EXTRAORDINARIA"

Amestoy ha destacado tanto este montaje como el resto que conforman el Festival, ya que como jurado de 'Escenamateur', "vemos con otros miembros, una gran parte de la producción de toda España, que son de una riqueza extraordinaria, y que vamos a poder ver aquí, en Logroño".

De hecho, tras 'La Venganza de Don Mendo', las tablas de Auditorio municipal acogerán 'Los cuernos de Don Friolera", de Ramón María del Valle-Inclán, el 24 de enero. Una obra que dirige e interpreta Vicente Cuadrado. Ha recordado que este montaje, de 'La Garnacha Teatro', ganó montaje la primera edición del Festival de UNIR en Madrid, y ahora quiere servir como homenaje a su director. Este espectáculo es el más premiado en España de todo el teatro aficionado, en 28 certámenes nacionales, con 136 premios y con menciones incontables a la dirección, el montaje y actores y actrices.

Siete días después, el 31 de enero, llegará de la mano de 'Alopargo Teatro' de Bilbao, la representación de 'Rebelión en la Granja', la emblemática obra de George Orwell. Una obra dirigida por Íñigo Martín, que triunfó en la última convocatoria de 'Escenamateur'.

El 8 de febrero, será el tuno de 'Hamlet', de William Shakespeare, bajo la dirección de José Antonio Martínez. Sobre el escenario 10 actores y actrices de 'Suc de teatre - La Tarumba' de Valencia se embarcarán en esta inmortal tragedia, dando vida a 23 personajes. En el último festival de 'Escenamateur' obtuvo los premios al mejor actor principal y al mejor actor de reparto.

El broche final será el 15 de febrero con, un encargo del Festival, el estreno de 'Luces de Bohemia' de Valle Inclán, dirigida e interpretada en su papel principal por José María García Luján, al que se le rendirá un homenaje por su labor a favor del teatro. La obra es considerada como la más importante del autor gallego, y con la que el autor inauguró el esperpento.

"NIVEL MUY ALTO DEL TEATRO AMATEUR"

Ha querido, en este punto, poner en valor el teatro amateur, que cuenta en España "con más de 2.000 grupos, y con un nivel muy alto". Y todo, para Amestoy se inicia con el denominado "teatro infantil que se realiza en los colegios, donde en Primaria se empieza a hacer teatro, que luego en Secundaria se potencia, y que sirve en este último caso para eliminar prejuicios, y sobre todo, complejos".

Después, ha apuntado que se da el "teatro universitario, que se acerca a lo que hoy en día podemos llamar teatro amateur, que llega a servir, en muchos casos, de cantera para el profesional". De hecho, "durante muchos años en España, los TEUS del teatro español universitario han surtido el teatro profesional", si bien ahora "hay infinidad de escuelas, tanto públicas como privadas, que forman a los profesionales".

El director de UNIR Teatro ha querido poner el acento en la importancia de "apoyarse en el teatro", porque "hay que tener en cuenta que el teatro es, desde Grecia, el elemento sustantivo". Ha recordado que, en el país heleno, "casi nacen al mismo tiempo el teatro y la democracia", y en ambas "el conflicto es fundamental; porque si en un teatro no hay conflicto, no hay teatro, pero además si en una democracia no hay conflicto, es que hay dictadura". "Conflicto que hay que intentar resolver tanto en el teatro como en la democracia", ha concluido Amestoy.