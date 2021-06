Las disoluciones matrimoniales suben en La Rioja un 8,5% durante el primer trimestre del año

LOGROÑO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante los tres primeros meses del año se han presentado 291 demandas matrimoniales en La Rioja frente a las 268 que se presentaron en 2020, lo que supone un incremento del 8,5 por ciento, según el informe que acaba de hacer público el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial sobre demandas de disolución matrimonial.

El mayor incremento se ha registrado en las demandas para la modificación de medidas con una subida del 53,8 por ciento en las consensuadas y de un 25,7 por ciento en las no consensuadas. También han aumentado las causas para la guardia y custodia de hijos no matrimoniales con un incremento del 15,0 por ciento en las consensuadas y de un 22,9 por ciento en las no consensuadas.

En La Rioja se han presentado durante el primer trimestre del año 5,0 demandas por cada 10.000 habitantes, al igual que Navarra, Castilla La Mancha, Asturias y Aragón. Una tasa que está por debajo de la media nacional con 5,4 demandas por cada 10.000 habitantes.

Entre el mes de enero y marzo han aumentado respecto al mismo periodo de tiempo de 2020 todos los tipos de procedimientos en nuestra región salvo los divorcios consensuados, que han descendido un 14,2 por ciento.