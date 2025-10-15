Divulgaciencia25 vuelve con exposiciones, charlas, encuentros con científicos y presentaciones

Divulgaciencia25, el programa decano de ciencia y tecnología de La Rioja, vuelve con exposiciones, charlas, encuentros con científicos y presentaciones - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes Ochoa, ha presentado este miércoles las actividades programadas en Divulgaciencia25, el programa decano de ciencia y tecnología de La Rioja que se celebra desde hace 19 años. En el acto ha estado acompañado por el comisario de la iniciativa, el divulgador científico Eduardo Sáenz de Cabezón.

Este año el tema elegido es la agricultura y alrededor de ella se llevarán a cabo numerosas actividades. Divulgaciencia25 es una iniciativa que cuenta, un año más, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Está formada por dos exposiciones, conferencias, actividades para los Centros Rurales Agrupados, talleres para escolares y la implicación de las librerías de la ciudad, entre otros actos.

Divulgaciencia, ha dicho Carlos Fuentes, "pretende crear referentes para el alumnado desde 5º curso de Educación Primaria hasta ciclos formativos de ámbito superior, pero también quiere crear vocaciones científicas, entender y acercar la ciencia a escolares y sociedad, y demostrar que la ciencia y la tecnología nos ayudan a tener una vida mejor".

Como actividad central que da nombre al programa tendrá lugar el Concurso de proyectos innovadores para estudiantes riojanos integrados en un equipo junto a un profesor, cuyo premio para los ganadores consiste en un viaje de estudios de carácter científico.

Este concurso se materializará en dos exposiciones físicas de los proyectos presentados que podrán visitarse en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced desde el 27 de octubre hasta el 5 de diciembre y, a partir de enero, en los Centros de Fundación Caja Rioja de Arnedo, Calahorra, Haro y Santo Domingo de la Calzada.

Los talleres científicos para escolares desde 5º curso de Primaria hasta Grado Superior, impartidos por profesionales del mundo de la ciencia, se desarrollarán en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced de Logroño en horario lectivo desde el 27 de octubre. Habrá también talleres científicos para escolares con necesidades especiales. Y, desde enero, también se realizarán en los Centros Culturales junto con la exposición.

Los proyectos ganadores se darán a conocer en diciembre, el día 11 a las 19 horas, en una gala de entrega de premios que contará con la participación de Gonzalo Villar y su intervención "¿Hay ciencia en el reguetón?: Hercios, armónicos y perreo".

MÁS ACTIVIDADES.

Continúa en 2025 la iniciativa de participación con el comercio "La ciencia en la tienda", a través de la cual 10 librerías de Logroño y La Rioja reservarán en sus escaparates un espacio para libros divulgativos, manuales científicos y juegos relacionados con la ciencia y la tecnología; este año participarán las librerías de Logroño Santos Ochoa, Cerezo, Casa del Libro, Entrecomillas y Escala, y Librería Moderna de Santo Domingo de la Calzada.

Volverán las exposiciones virtuales con los proyectos en la red que podrán conocerse a través de la web de Fundación Caja Rioja, la actividad Ciencia+Arte+Futuro en colaboración con el Museo Würth y con la participación de los CRA's de La Rioja, para vincular la ciencia y el arte.

Dentro del ciclo de conferencias "Hablan los científicos" asistiremos a las charlas que se desarrollarán en el Fundación Caja Rioja Gran Vía cuatro días de noviembre a las 19,30 horas. El 4 noviembre el profesor de la Universidad de La Rioja Vicente Marco hablará sobre "Agricultura al límite: del modelo convencional a la agricultura sostenible". El 11 noviembre los biólogos Amaya Menchaca y Antonio Guillén de la asociación arteLombriz hablarán sobre "EL SUELO. El poder de lo invisible".

El 18 noviembre se desarrollará una mesa redonda con los responsables de los tres proyectos que han ganado en sus diferentes ediciones el Concurso Agrícola de La Rioja al Mejor Proyecto Agrícola: Lurreko Aromáticas, Azafrán Ecológico Aguas Mansas y DeQuelia. Y, por último, el 24 de noviembre el catedrático de Matemáticas Pedro Miana presentará el libro colectivo "Matemáticas de lo cotidiano".

Este año, continúa la presentación de libros. En concreto, se trata del poemario La química de las grandes cosas, de la doctora en Química Orgánica por la Universidad de La Rioja Marta Isabel Gutiérrez, el viernes 7 de noviembre a las 19,30 horas en la librería Casa del Libro.

Carlos Fuentes se ha referido también a las novedades que recoge el programa de este año. En concreto, La ciencia está en tu pueblo, "con el objetivo de ofrecer al alumnado lugares comunes donde se realiza ciencia en su municipio y que, en general, no somos conscientes y con salidas, entre otras, al estudio del escultor José Antonio Olarte, Fungiturismo en Pradejón o el Centro Tecnológico del Calzado en Arnedo", ha explicado.

También se ha referido a las tres charlas on line con científicos de La Rioja, que se desarrollarán en los propios centros educativos para conocer la trayectoria de jóvenes científicos que trabajan en centros de innovación punteros en el mundo. Son tres científicos riojanos formados en centros educativos de La Rioja y en universidades españolas que han realizado estancias en universidades de otros países y que, en la actualidad, se dedican a investigar.

"Uno de los objetivos de Divulgaciencia es crear referentes entre la juventud y aquí os presentamos tres ejemplos: Alfonso Puigercós, Carlos Aydillo y Ana Escorza os contarán su experiencia y acercarán al alumnado su trayectoria académica y profesional. Se trata de tres diálogos que se realizarán a través de una conexión on line desde vuestros centros educativos. Las fechas de realización serán en noviembre", ha dicho.

Otra de las novedades es que los alumnos ganadores en el XIX Concurso de Proyectos Innovadores en las modalidades de Grado Medio y Grado Superior pueden recibir una orientación en el ámbito del empleo y/o del emprendimiento dirigida por la ADER (Agencia de Desarrollo Económico de LA Rioja) bajo el paraguas de EmprendeRioja. "Se trata de prepararlos para el mundo laboral o del emprendimiento cuando están en la recta final de su formación", ha indicado Carlos Fuentes.

Por último, Carlos Fuentes ha recordado que Divulgaciencia cuenta también este año con un blog de contenido científico: divulgacienciafundacioncajarioja.wordpress.com y con el II Concurso de fotografía científica para Instagram que relacione ciencia y arte dirigido a estudiantes y a público general, cuyas bases pueden consultarse a través de la web de Divulgaciencia.