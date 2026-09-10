La DOCa Rioja destaca en su último control de maduración unas previsiones meteorológicas favorables para la vendimia

Uvas de Rioja, vendimia Rioja - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con la vendimia ya generalizada, el peso medio de la baya presenta valores similares a los registrados la semana anterior o incluso ligeramente inferiores, consecuencia de las elevadas temperaturas de los primeros días del mes de septiembre; sí se observa en la variedad viura un aumento ligero del peso, ha señalado el sexto control de maduración de la DOCa Rioja.

Además, se da un notable ascenso del grado alcohólico probable, manteniendo la tendencia registrada a lo largo de toda la campaña de vendimia, lo cual refleja la elevada velocidad en la acumulación de azúcares en la baya, favorecida por las condiciones térmicas que han predominado las últimas semanas, destacando especialmente los valores elevados alcanzados en la variedad graciano.

El sexto y último boletín de seguimiento de maduración de esta campaña recoge también el descenso generalizado de la acidez total en las muestras analizadas. Al mismo tiempo, el contenido de ácido málico continúa reduciéndose de forma significativa, algo coherente con el avance del proceso madurativo, y el pH mantiene, en general, una tendencia ascendente respecto al anterior boletín. Por su parte, los indicadores de madurez fenólica (IPT, antocianos e IC) presentan una evolución muy favorable durante esta semana, ratificando y consolidando la tendencia observada en el boletín previo.

El viñedo continúa presentando un excelente estado sanitario en términos generales, si bien desde los equipos técnicos del Consejo Regulador recomiendan mantener la vigilancia de aquellas parcelas que se hayan visto más afectadas por episodios de estrés hídrico y térmico, así como de la evolución de la acidez total, ácido málico y pH en aquellas parcelas pendientes de vendimia.

Las previsiones meteorológicas apuntan a un escenario caracterizado por temperaturas nocturnas bajas y favorables para la evolución final de la madurez fenólica, lo que permite prever una evolución positiva de los viñedos que permanecen pendientes de la vendimia.