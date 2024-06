La DOCa Rioja triunfa en los premios internacionales de Decanter y brilla con 81 medallas en Concurso de Bruselas

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La calidad de los vinos de Rioja continúa cosechando éxitos: con 477 vinos reconocidos, es la Denominación de Origen que más medallas obtiene de España en los prestigiosos premios mundiales 'Decanter World Wine Awards 2024 (DWWA)', que acaban de ser revelados. De hecho, Rioja acapara aproximadamente un cuarto de todos los premios concedidos a vinos españoles.

A través de estos reconocimientos, 'Decanter' señala los vinos imprescindibles del año, concediendo medallas y menciones en distintas categorías, erigiéndose como una de las recomendaciones más completas y con mayor autoridad a nivel mundial por su gran variedad de muestras catadas y el exigente nivel de los jueces.

En esta línea, Rioja es la Denominación de España con más vinos reconocidos también en cada categoría: destaca con dos 'Best In Show', la máxima calificación que otorga Decanter, siendo la única DO de España con más de una mención en este nivel, que solo concede a 50 vinos en todo el mundo. Además, la DOCa Rioja logra 4 medallas Platino, 20 oros, 230 medallas de plata y 221 medallas en la categoría Bronce.

El jurado de Decanter está compuesto por un panel de 243 expertos de referencia, incluyendo Masters de sumillería y Masters of Wine de 33 países, que catan a ciegas las más de 18.000 muestras de vino presentadas de 57 países.

Según explican desde la publicación, hacerse con una medalla en los DWWA es todo un triunfo, ya que implica que "el vino ha sido evaluado a ciegas por expertos de primer nivel, que premian objetivamente vinos de buena, magnífica y excelente calidad".

RIOJA, LA MÁS LAUREADA TAMBIÉN EN BRUSELAS

Por otro lado, acaban de conocerse también los resultados de la Sesión de Vinos Tintos y Blancos del reputado Concurso Mundial de Bruselas (CMB), donde Rioja se ha alzado con 81 medallas, siendo de nuevo la Denominación de Origen de España que más reconocimientos acapara del certamen con amplia diferencia.

En concreto, la Denominación de Origen Calificada Rioja ha logrado 41 medallas de oro y 40 de plata, lo cual representa casi un cuarto del total de medallas concedidas a vinos españoles (de 50 Denominaciones de Origen españolas participantes).

La 31ª edición del CMB, consolidado como el mayor concurso itinerante de vinos del mundo, reunió en México a expertos internacionales -entre ellos, compradores, periodistas, comerciantes de vino y enólogos- para catar a ciegas cerca de 7.500 muestras de vinos blancos y tintos de 42 países. De todos los vinos presentados, solo el 30% recibe una medalla.