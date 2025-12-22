Doce pruebas y un total de 257 kilómetros conforman la XI edición del Circuito de Carreras de Logroño Deporte - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, junto con los organizadores de las pruebas deportivas, ha presentado esta mañana la undécima edición del Circuito de Carreras de Logroño, que comprenderá un total de 257 kilómetros repartidos en 12 carreras que se celebrarán a lo largo del año en las calles y parques de la ciudad.

Las pruebas se programan intentando cubrir el calendario de todo el año, de tal modo que tanto los corredores como los espectadores puedan tener opciones de disfrutar de su deporte favorito prácticamente todos los meses.

Logroño Deporte ofrece de este modo un circuito global de carreras de la ciudad, ya consolidado, que incluye todo carreras de montaña, maratones o pruebas más cortas adaptadas al público general en el que se premia la constancia y el espíritu de participación.

Fundamentalmente se disputarán en espacios verdes, ya que "gran parte de las pruebas transcurren por parques o zonas de bajo tránsito de nuestra ciudad, escenarios ideales para la práctica deportiva en la naturaleza", ha destacado el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias.

"Este año confluirán carreras veteranas dentro del calendario municipal, como la XXXIV Media Maratón de La Rioja o la XXII Carrera Tres Parques, con otras de reciente creación como la I Grajera Race que discurrirá por el entorno del Parque de La Grajera a lo largo de 10 kilómetros", ha añadido Iglesias.

El concejal ha explicado que "este año se incorporan dos nuevas pruebas lo que indica que nuestro circuito está más vivo que nunca y se renueva, la Logroño Wine Run y el Desafío Sarrio hacen crecer las pruebas que discurren en formato Trail".

Para ultimar los detalles de esta nueva edición del Circuito de Carreras de Logroño, el presidente de Logroño Deporte mantuvo una reunión de trabajo con los organizadores de las distintas pruebas, como Ferrer Sport, Diario La Rioja, Actual Sport, Universidad de La Rioja, Club Maratón Rioja y el Colegio Escolapias Paula Montal, entre otros.

Siguiendo las cifras de anteriores ediciones, "esperamos que cerca de 4.000 corredores participen en las pruebas de este XI Circuito de Carreras de Logroño Deporte".

En este sentido, "confiamos en mantener la participación general del circuito, lo que sin duda consolidará a Logroño como una ciudad de referencia para el running".

"Y es que este calendario deportivo no solo pretende que logroñeses y logroñesas practiquen ejercicio físico y disfruten de la competición, sino que personas de otras regiones se acerquen a nuestra ciudad y la conozcan a través del deporte", ha expresado Iglesias.

PRUEBAS CON DIFERENTES DISTANCIAS Y MODALIDADES

El Circuito de Carreras comenzará el 8 de febrero con la IV En Logroño se Corre, organizado por Iberpop y con la colaboración Actual Sport Gestión y con dos distancias, una de 5 y otra de 10 kilómetros.

Un total de 12 carreras repartidas a lo largo de todo el año con diferentes distancias adaptadas a distintos niveles de exigencia de los corredores.

"Existen carreras de asfalto y carreras por senderos con orientación más hacia el Trail, en definitiva, carreras para diferentes perfiles de corredores", ha manifestado.

El calendario es el siguiente:

8 de febrero: IV En Logroño se Corre (5 y 10 kilómetros). Organizada por Iberpop y Actual Sport Gestión.

22 de marzo: VII Running por África (10 y 17 kilómetros). Organizada por el Colegio Escolapias Paula Montal.

12 de abril: XVI Carrera Campus Universidad de La Rioja (10 y 5 kilómetros). Organizada por la Universidad de La Rioja

11 de mayo: X Contrarreloj Rioja Wine Ultratrail (14 kilómetros). Organizada por Ferrer Sport Center.

31 de mayo: XXXIV Media Maratón de La Rioja (21 y 11 kilómetros). Organizada por Diario La Rioja.

13 de junio: XII La Noche más Deportiva (5 kilómetros). Organizada por Logroño Deporte.

20 de junio: I Logroño Wine Run (11 y 6 kilómetros). Organizada por el Club de Corredores de Logroño.

4 de julio: I Grajera Race (10 kilómetros). Organizada por Actual Sport Gestión.

13 de septiembre: XXI Carrera Tres Parques (10 y 5 kilómetros). Organizada por el Club Maratón Rioja y Actual Sport.

5 de octubre: XII Maratón y Media Maratón Ciudad de Logroño (42, 21 y 10 kilómetros). Organizada por Ferrer Sport Center.

29 de noviembre: II Desafío Sarrio (24 y 10 kilómetros). Organizada por Cub Sarrio.

20 de diciembre: IV 6K Carrera Virgen de la Esperanza de Logroño (6 kilómetros). Organizada por Actual Sport Gestión.

31 de diciembre: XLI San Silvestre (8 kilómetros). Organizada por Logroño Deporte.

La participación en las diferentes carreras irá aportando puntos a los corredores en cuatro clasificaciones que establecen las bases y que se verán reconocidas en una gala que se celebrará al año siguiente:

Clasificación referente al número de pruebas en las que cada corredor participa, premiando la constancia.

Clasificación general para corredores federados.

Clasificación general para corredores populares.

Clasificación general de pruebas adaptadas para corredores en silla de ruedas.

Al margen de las organizadas por Logroño Deporte, los promotores del resto de pruebas cuentan con la coordinación del Ayuntamiento de Logroño y el apoyo logístico de unidades municipales, como el Cuerpo de Policía Local, la Agrupación de Protección Civil y el Parque Municipal de Servicios.