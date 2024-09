Domínguez dice que las cuestiones financieras con las CCAA debe tratarse en la Conferencia de Presidentes y en el CPFF

LOGROÑO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha asegurado que las cuestiones de financiación del Estado con las Comunidades Autónomas debe discutirse en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Domínguez ha respondido de este modo a preguntas planteadas por los periodistas acerca de una reunión bilateral entre el Gobierno central y cada una de las Comunidades Autónomas que podría conllevar una reducción de deuda.

El portavoz del Gobierno riojano ha señalado que "el problema que tienen las comunidades autónomas y el Estado español en este momento no es de deuda, es de financiación, del sistema de financiación". "Una condonación de la deuda solo supondría una pequeña ventaja para las comunidades autónomas en materia de pago de intereses que desde luego no tiene nada que ver, ni es con palabras, con la colosal pérdida de recursos que tendría la comunidad autónoma de La Rioja si se aprobara un modelo de concierto o de financiación singular para la comunidad de Cataluña". Por tanto, "este no es el debate que verdaderamente interesa a los riojanos y que interesa a La Rioja".

Ha añadido que La Rioja "participará por lealtad institucional en cualquier tipo de reunión a la que convoque el Gobierno de España, como siempre hemos hecho, para hablar de todas aquellas cuestiones que verdaderamente importan a los riojanos, como pueden ser, por ejemplo, el déficit de infraestructura que tenemos en nuestra comunidad autónoma".

Dicho esto, Domínguez ha matizado que "cuando se trata de hablar de financiación de las comunidades autónomas, de lo que estamos hablando es de la financiación de los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas a todos los españoles". "Es una cuestión que afecta a todos los españoles y por tanto debe decidirse, debe discutirse y debe negociarse en las instituciones que están constitucionalmente previstas para ello, en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha añadido, para concluir indicando que "lo que es de todos debe discutirse entre todos".