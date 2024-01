Domínguez dice que resolución de residencias "no exime a las empresas de tener los ratios de personal" establecidos

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha afirmado que "el hecho de que se exima a las empresas de pagar las penalidades no implica que se exima a las empresas de su obligación de tener los ratios de personal establecidos por la legislación".

Domínguez ha respondido de este modo, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, a preguntas de los periodistas sobre la resolución que no sanciona a las residencias que incumplan la ratio de trabajadores.

El portavoz del Ejecutivo riojano ha señalado que "no sabemos exactamente cuál es la sorpresa que ha causado en algunas entidades la resolución que se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja la semana pasada, porque no es la primera vez que sucede". Ha recordado, que en enero de 2021, hay una resolución en el Boletín Oficial de La Rioja del entonces consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, que eximía a las empresas "el pago de las penalidades cuando hubiera un incumplimiento de los ratos de personal en los pliegos de contratos. Esto no es la primera vez que se hace en el Gobierno de La Rioja".

En este punto, la resolución actual, ha indicado que "no queda más remedio que hacerlo porque todos somos perfectamente conscientes que, derivado de la pandemia sufrida en los últimos años, hay una dificultad clara y objetiva por parte de las empresas pero también por parte de los servicios públicos de salud para encontrar profesionales". "Y eso estaba provocando un problema financiero importante a las empresas que prestan servicios en las residencias y los centros de día de nuestra comunidad autónoma", ha añadido.

Domínguez ha apuntado que "el objetivo de este Gobierno no es ni más ni menos que mejorar la calidad que se presta en estos servicios", hasta el punto de manifestar que "por eso la Consejería de Salud y Políticas Sociales tiene aplicado por primera vez, esto no existía anteriormente, un plan de inspección de la calidad de los servicios que se prestan en estos centros".

Una iniciativa que "supone que inspectores de la Consejería acuden a los centros para comprobar que el servicio se presta perfectamente y así está siendo en todo momento".

Además, ha insistido que "el hecho de que se exima a las empresas de pagar las penalidades no implica que se exima a las empresas de su obligación de tener los ratios de personal establecidos por la legislación". De hecho, ha añadido, que "la propia resolución que está publicada en el BOR obliga a las empresas a acreditar y a demostrar que tienen verdaderas dificultades para contratar a esos profesionales acreditándolos".

Domínguez, también ha indicado que "esta excepción publicada en el BOR indica solo que en el Gobierno de La Rioja, y esto es así porque lo hemos visto en todos los contratos públicos que se publican de residencias, centros de día, los estándares, los ratios que exigimos a las empresas son más altos que los que establece la normativa". De ahí, que "a veces las empresas tienen más dificultades para encontrarlo porque tenemos mayores estándares de calidad que los que vienen establecidos en la normativa".