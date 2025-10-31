Dos actividades interpretativas de carácter paleontológico para celebrar el Día de las Reservas de la Biosfera - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, celebra este fin de semana el Día Internacional de las Reservas de la Biosfera con dos propuestas de carácter paleontológico organizadas dentro de su programa 'Pasea La Rioja'.

Estas actividades interpretativas se desarrollarán en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, un territorio reconocido internacionalmente por la UNESCO desde 2003 como ejemplo de conservación de la diversidad biológica y cultural, y del desarrollo económico y social sostenible.

Aunque la efeméride se conmemora oficialmente el 3 de diciembre, 'Pasea La Rioja' la celebra este fin de semana con dos actividades centradas en el patrimonio paleontológico de Enciso y Munilla, con el objetivo de poner en valor esta riqueza natural de la Reserva de la Biosfera riojana y acercarla a todos los públicos.

Así, la programación comenzará el sábado, 1 de noviembre, con 'Guardianes del tiempo: fósiles en el corazón de la Biosfera', una visita guiada al Centro Paleontológico de Enciso y al Yacimiento de Valdecillo, donde se conocerán restos de preservación excepcional y huellas de dinosaurios en un entorno de gran valor geológico. Además, desde el Yacimiento de Valdecillo, los asistentes podrán contemplar figuras de dinosaurios a tamaño real.

El domingo, 2 de noviembre, tendrá lugar 'Dinosaurios en movimiento: investigando las icnitas de La Rioja', una visita interpretativa y participativa por los yacimientos de icnitas de Peñaportillo I y La Canal V, en Munilla, que permitirá descubrir cómo se formaron las huellas de dinosaurio y qué información aportan sobre su comportamiento, desplazamientos e interacciones sociales. La propuesta se enriquecerá también gracias a las réplicas de dinosaurio de ambos yacimientos.

Todas estas propuestas son gratuitas, pero requieren reserva previa, ya que las plazas son limitadas. Para más detalles sobre las actividades y reservas, está disponible la página web https://pasea.larioja.org/.