Dos jornadas en Ezcaray y en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera para celebrar el Día Internacional de Bosques

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a participar este fin de semana en el arranque de la programación de primavera de 'Pasea La Rioja', con dos actividades interpretativas organizadas con motivo del Día Internacional de los Bosques.

Ambas propuestas tienen como objetivo acercar a los participantes al valor de los ecosistemas forestales y a su gestión sostenible, mediante iniciativas adaptadas a distintos públicos: una dirigida a personas adultas y otra concebida para el ámbito familiar.

La programación comenzará el sábado, día 21 de marzo, en el Aula de Selvicultura de Ezcaray, con el paseo interpretativo 'Razones para cortar un árbol', dirigido a público adulto interesado en la gestión forestal de los montes riojanos y desarrollado por el Servicio de Gestión Forestal.

Durante el recorrido se abordará la situación actual de los bosques en La Rioja a través del ejemplo del Monte de Utilidad Pública 'Demanda y Agregados'.

A lo largo de la actividad, los participantes conocerán la planificación que permite compatibilizar el aprovechamiento de los recursos forestales con la conservación de este valioso patrimonio natural, así como los distintos usos y servicios que nos ofrecen. Para ello se visitará el Aula de Selvicultura, un aprovechamiento de madera explicado de forma práctica, donde se analizarán las diferentes razones que justifican la corta -o la conservación- de los árboles.

El domingo, día 22 de marzo, la programación se trasladará al Parque Natural de la Sierra de Cebollera con el paseo divulgativo 'Restaurante Cebollera', una actividad dirigida a público familiar. En este recorrido, los participantes descubrirán el funcionamiento de los bosques desde una perspectiva diferente centrada en las relaciones que sostienen la vida en estos ecosistemas.

Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas se pueden visitar la página web https://pasea.larioja.org/actividades o contactar por teléfono al 608 339 319.