Dos nuevos Inspectores Jefes en La Jefatura Superior de Policía de La Rioja

José Antonio Guillén Pineda y Sonia Arro, nuevos inspectores jefe con la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Esta mañana ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno de La Rioja, una breve presentación de los dos Inspectores Jefes que realizarán la labor de Jefes de Sección dentro de la Jefatura Superior de Policía, junto con la Delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz Nalda y el Jefe Superior de Policía, Manuel Laguna Cencerrado.

José Antonio Guillén Pineda desempeñará el puesto de Jefe de Sección de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y Sonia Arro Herce desempeñará también el puesto de Jefa de Sección, pero de la Brigada Provincial de Policía Judicial en este caso. Ambos se encontraban desempeñando su labor policial fuera de la plantilla de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

Los dos Inspectores Jefes accedieron a la Policía Nacional como Policías, llevando a cabo varios ascensos, primero como Inspectores y luego como Inspectores Jefes. José Antonio Guillén, ingresó en la Escala Básica como Policía y desempeñó su primer puesto en Barcelona durante un año y medio; después ascendió a Inspector, y tuvo como destino Málaga y Logroño, principalmente en las Brigadas Provinciales de Policía Judicial; y tras su último ascenso como Inspector Jefe, ha desempeñado puestos de mando en Tudela y en Logroño en la actualidad.

Por su parte Sonia Arro Herce, también ingresó en la Policía en la Escala Básica y fue ascendiendo por las diferentes categorías hasta llegar a Inspectora Jefe. Su primer destino fue en Palma de Mallorca como Policía; una vez que ascendió a inspectora ocupó su puesto en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja y en la Jefatura de Navarra; cuando ascendió a Inspectora Jefa ocupó su puesto en la Jefatura de Navarra.