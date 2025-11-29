Dos personas de 22 y 26 años heridas en un accidente de tráfico en Lardero

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años, vecino de Logroño, y una joven de 26 años, residente en Albelda, fueron trasladados al Hospital Viamed 'Los Manzanos', el primero, y la segunda al Hospital San Pedro, tras sufrir un accidente de tráfico, en la tarde del viernes, al colisionar, por alcance, dos turismo en la vía de acceso a la N-111 desde la salida de la AP-68, en el término municipal de Lardero, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador se movilizaron a Bomberos de Logroño, la Empresa de Mantenimiento de Carreteras Villar, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se notificó al puesto de control de la AP-68 y a Guardia Civil.

A consecuencia del accidente uno de los turismos ha ardido y ha quedado totalmente calcinado. Los turismos siniestrados fueron retirados y la calzada quedó limpia.