Dos personas heridas al caerse de sus patinetes en Alfaro y en Logroño de madrugada

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas al caerse de sus patinetes en Alfaro y en Logroño de madrugada, según ha informado SOS Rioja 112. En un caso, el accidentado ha sido atendido en el centro de salud de la localidad y la otra persona trasladada al Hospital San Pedro.

El primero de los accidentes se ha producido a la 01,24 horas en Alfaro, por caída del conductor de un patinete en la calle Del Encuentro. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha notificado a Policía Local y se han movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud. El afectado ha sido trasladado a Urgencias del Centro de Salud de Alfaro.

Más tarde, a las 06,21 horas, una mujer, de 46 años, se ha caído del patinete en la calle Conde Superunda, número 25, de Logroño. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha alertado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, la mujer ha sido evacuada al Hospital San Pedro.