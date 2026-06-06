Ecologistas en Acción denuncia la retirada de dos nidos de cigüeña blanca ocupados y con polluelos

Archivo - Una cigüeña blanca - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha denunciado que el Gobierno de La Rioja ha retirado en Alfaro dos nidos de cigüeña blanca, ocupados y con polluelos, en pleno periodo de reproducción.

En nota de prensa, ha informado de una retirada que se ejecutó "con la existencia de al menos dos pollos en uno de los nidos" y dentro de una operación de "eliminación masiva de arbolado urbano".

Una actuación, ha dicho, "tan desproporcionada como innecesaria, en la que han sido talados multitud de árboles con varias décadas de edad, que daban una fantástica cobertura y sombra junto al paseo de la Florida, que ahora ha quedado expuesto al sol y a las altas temperaturas".

Ha recordado que en periodo reproductor no se puede retirar ningún nido de una especie protegida, y que siempre hay que buscar alternativas factibles , antes de llegar al extremo de retirar el nido de una especie, máxime cuando esta tiene polluelos y se encuentra en pleno periodo de reproducción.

"Pese a todo ello, y en base a una solicitud enviada el mismo lunes desde el Ayuntamiento de Alfaro, a la dirección General de medio Natural, sorprendentemente todo se hizo en menos de 24 horas", ha clamado.

El mismo día, ha relatado, se emitió un informe, y el mismo día fue eliminado el nido, "quitándole los pollos a sus padres". "No se tuvo la precaución, de mirar otras alternativas antes que llegar a semejante extremo, pese a que era perfectamente posible haber retirado las ramas que tenían riesgo de caer, o haber podado, trasnochado, el árbol, para permitir que los polluelos pudieran seguir siendo criados por sus padres", ha criticado.

Ha señalado cómo "este comportamiento de la dirección general de medios natural, no se había registrado nunca en la historia reciente de esta comunidad autónoma , puesto que jamás por parte del gobierno de La Rioja, se ha autorizado a tirar un nido con pollos, mucho menos a hacerlo en el tiempo récord de 24 horas".

Para Ecologistas en Acción, "desde que la señora Noemi Manzanos ha llegado a la Consejería de Agricultura, ganadería y medioambiente del gobierno de La Rioja, el respecto por la normativa ambiental, por la biodiversidad, y las especies protegidas, es nulo en La Rioja".