Ecologistas en Acción rechaza la modificación de la Ley de Biodiversidad y Patromonio Natural de La Rioja

LOGROÑO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La modificación de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja a juicio de Ecologistas en Acción supone la "derogación de los principales avances de la normativa en materia de protección y fomento de la Biodiversidad, de los últimos 20 años".

Para comenzar, ha señalado el colectivo ecologista, la argumentación para la modificación de la Ley "no es correcta puesto que se habla de eliminar aquellas partes que prohíben el glifosato, pero además se derogan decenas de artículos y otras partes que nada tienen que ver con este nocivo producto". Esto no parece otra cosa que "una cortina de humo del Gobierno del Partido Popular para ocultar los verdaderos motivos de esta modificación que no son otros que retrotaernos años atrás y e ir en contra de las propias políticas de protección medioambiental de España y de la Unión Europea".

Se elimina el Título I, de integración transversal de la biodiversidad en políticas públicas. 35 artículos en los que se garantizaba el cuidado de la biodiversidad en materias como la construcción de parques renovables, las infraestructuras, las concentraciones parcelarias, las explotaciones mineras, la protección de las riberas de los ríos y los humedales o en las políticas locales (desaparecen los Planes de Infraestructura Verde para ayuntamientos mayores de 5,000 habitantes).

Artículos como estos se encuentran en las leyes de protección del medio natural de Galicia o Castilla y León, impulsados por el Partido Popular que gobierna en ellas.

Además, dice que "desprotege" a 239 especies presentes en La Rioja sacándolas del Listado Riojano de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. "Aún cuando la gran mayoría de las mismas ya están protegidas por la legislación estatal y europea. Es el mayor ataque al medio ambiente y una gran paso atrás en políticas ambientales en décadas. La eliminación de estas especies del Listado y del Catálogo no viene avalada por ningún informe científico, ni normativa".

También "elimina la declaración de utilidad pública de las actuaciones de eliminación de especies exóticas invasoras, que son un peligro para los ecosistemas y producen pérdidas económicas".

Además, "elimina la prohibición para las administraciones públicas de usar glifosato, producto cancerígeno y tóxico para la salud que el cual la UE ha prorrogado su suo anteponiendo los intereses de los lobbies de presión económicos, frente al interés general y la salud de todos".

Ecologistas en Acción ha afirmado que elimina del listado a 195 especies de aves (de 219 especies protegidas pasan a 24). Se eliminan del registro algunas como el quebrantahuesos -en peligro de extinción-, la avutarda, el águila real, los búhos y lechuzas, la grulla, el buitre leonado.

A ello ha unido 19 especies de mamíferos (de 47 a 28). Retiran varias especies de murciélagos, la nutria o especies que no deberían eliminar por estar el Listado nacional como el lobo o el castor; 18 reptiles (de 21 especies protegidas a 3). Desprotegen lagartijas, lagartos, galápagos y culebras; y 7 anfibios (pasan de 9 especies protegidas a 2). Desprotegen varias especies de tritones y de sapos.

También a 3 especies de plantas; 2 caracoles; se eliminan 3 escarabajos protegidos en toda Europa; 1 mariposa; y 1 libélula.

Por todo lo anteriormente expuesto, "pedimos la retirada de la actual modificación de la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja, dado que en lugar de mejorar el texto aprobado, es claramente perjudicial a la Biodiversidad y el Patrimonio Natural de La Rioja".