Ecologistas en Acción reivindica un Haro seguro y libre de atropellos en la Semana Europea de la Movilidad 2026 - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2026 que comienza el próximo miércoles, Ecologistas en Acción de Haro invita a la ciudadanía a reivindicar el derecho a la movilidad segura y libre de atropellos para todas las personas.

"El objetivo en esta semana es fomentar cambios positivos en materia de movilidad en los hábitos de la ciudadanía, pero sobre todo en las estrategias de la administración local, con el fin último de transformar Haro en una ciudad segura e integradora".

Para reivindicar la causa, el colectivo ha organizado dos actividades. Por un lado, ofrecerán como novedad un servicio gratuito de revisión técnica de bicicletas en su stand de la Feria de Asociaciones, que se celebrará el sábado 19 en horario de mañana en los Jardines de la Vega.

"La ocasión ideal para poner la bici a punto con nuestro asesoramiento y animarse a circular de forma segura".

Por otro lado, la ya clásica bicicletada, que saldrá el domingo 20 a las 11,00 de la Plaza de la Paz y que recorrerá las principales calles de la ciudad. "Será un recorrido nuevo pero seguirá siendo breve y con poco desnivel, apto para el público en general incluidos niños/as y mayores, por lo que animamos a todo el mundo a participar".

La Semana Europea de la Movilidad es un evento organizado por la Comisión Europea durante el cual multitud de ciudades europeas dedican toda una semana a actividades dirigidas a la concienciación y al fomento de la movilidad sostenible.

La campaña es también promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el objetivo de sensibilizar, tanto a responsables políticos como a la ciudadanía, sobre los beneficios que tiene para la salud pública y para el medio ambiente el uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Este año la campaña hace hincapié en la necesidad de promover el derecho a la movilidad para todas las personas, independientemente de su nivel de ingresos, ubicación, edad, género o capacidades, favoreciendo su acceso a un transporte sostenible y eficiente.

Una llamada a que el transporte deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho al alcance de cualquier persona. "Frente a un año en el que lamentablemente se han vuelto a suceder varios atropellos a peatones y ciclistas en Haro, instamos al equipo de gobierno local a que reflexione sobre cómo podemos garantizar una movilidad segura en un entorno respetuoso para todos y todas".

Para ello "solicitamos que desarrollen una estrategia de movilidad en la ciudad que incluya aspectos como la accesibilidad de las aceras, la peatonalización de zonas, la pacificación del tráfico y la inclusión de la bicicleta en el tráfico urbano".

Además, "no podemos olvidar que gran cantidad de habitantes se desplazan habitualmente a las grandes ciudades cercanas para temas administrativos, laborales o académicos. Por lo que explican que también se necesita contemplar la movilidad interurbana con una apuesta total por los servicios de autobús con mejores conexiones y mayor frecuencia de horarios".

Desde Ecologistas en Acción animan: "Sumémonos a las ciudades europeas e instemos a la administración local a planificar una movilidad que garantice una ciudad más inclusiva, segura y libre de atropellos".