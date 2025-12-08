La economía riojana crecerá un 3,2% en 2025 y un 1,8% en 2026, según Funcas

Archivo - Recurso negocios, dinero, calculadora, hacienda, recaudación, IRPF - GESTHA - Archivo

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PIB de La Rioja crecerá un 3,2%, por encima del 2,9% previsto para la media nacional, según la previsión para las comunidades autónomas que ha dado esta semana a conocer Funcas.

De acuerdo con estos datos, el índice de producción industrial de la comunidad "ha sufrido un sensible debilitamiento respecto al crecimiento del año pasado, pero se mantiene por encima de la media nacional".

En el sector servicios, por su parte, "la evolución del índice de actividad ha sido superior a la media, y en cuanto a la aportación al PIB procedente de los servicios de no mercado -aproximado a partir de la evolución del empleo público- podría ser una de las comunidades en las que sería más significativa".

En construcción, "el fuerte crecimiento en la licitación pública apunta a un comportamiento de este sector mejor que la media nacional", según Funcas.

FUERTE EVOLUCIÓN DEL EMPLEO.

El avance del empleo hasta octubre ha sido mayor que la media tanto en las afiliaciones a la Seguridad Social, como, sobre todo, en los ocupados EPA.

Destaca el fuerte avance de la población activa -la comunidad autónoma donde más ha crecido, tanto por los activos nacionales como extranjeros-.

Esta región es la que ha registrado una mayor reducción de su tasa de desempleo hasta el tercer trimestre de 2025 respecto al año pasado. Se prevé que la tasa de paro media anual para este año se sitúe en el 8,1%.

PREVISIÓN PARA 2026.

Para 2026, se espera un crecimiento del PIB del 1,8%, levemente por debajo del promedio nacional.

Esta cifra será consecuencia de un comportamiento modesto en la industria, debido a la poco favorable composición sectorial del mismo.

En los servicios, se espera un crecimiento positivo, aunque por debajo de la media nacional, por el mismo motivo.

Por el contrario, la evolución de los indicadores de la construcción apunta a un ciclo de crecimiento intenso en el sector, por encima de la media nacional.

El empleo, en términos EPA, crecerá en torno al 1,2%, lo que permitirá reducir su tasa de paro hasta una media anual del 7,1%, por lo que sería una de las comunidades con menor tasa en dicho año.