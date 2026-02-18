Efectivos de emergencias de La Rioja se suman en Urria (Burgos) a la búsqueda de un anciano

Dispositivo de búsqueda del anciano de 83 años desaparecido en Urria. - SUB GBNO EN BURGOS

BURGOS 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León, un agente medioambiental, una cuadrilla, una carroceta y otro helicóptero del Cuerpo con sede en Agoncillo (La Rioja) para apoyo desde el aire se han sumado a la búsqueda del anciano de 83 años desaparecido en el municipio de Urria (Burgos).

Estos medios se suman a los agentes de la Guardia Civil que han puesto en marcha un dispositivo de búsqueda del varón, cuya desaparición ha sido denunciada por su familia a las 22,00 horas de este martes tras no ser localizado en su domicilio.

La Comandancia de Burgos ha desplegado un dispositivo de búsqueda por tierra, que se ha mantenido toda la noche y de madrugada, para tratar de localizar al anciano al tiempo que se ha recabado toda la información útil sobre su entorno que ayude a su localización.

El dispositivo lleva a cabo la búsqueda por los parajes del entorno montañoso de la zona, caminos, arroyos y se ampliará al río Nela, aunque la peculiar orografía de la comarca supone una dificultad añadida en la búsqueda.

El despliegue está coordinado por la Guardia Civil, con la colaboración de voluntarios de la localidad, y la intervención de cuatro patrullas de seguridad ciudadana y que se ha visto implementada al amanecer con otras tres patrullas de Seprona y personal de la USECIC, ambas unidades provistas de drones.

A su vez se ha activado desde primeras horas de esta mañana un helicóptero del Cuerpo con sede en Agoncillo (La Rioja) para apoyo desde el aire.

Se sabe que en el momento de la desaparición el hombre vestía pantalón de trabajo azul, jersey azul oscuro y botas de montaña.

Para cualquier información que pueda parecer útil al respecto, la Guardia Civil pone a su disposición el número de teléfono 062 o si lo prefiere también el servicio de alertas gratuito para móviles 'app Alertcops'.