Ejecutivo riojano, en contacto estrecho con sectores perjudicados, esperará a las medidas de Sánchez ante la guerra

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Javier Barbancho/Pool - Archivo

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha informado de que están a la espera de conocer el paquete de medidas que aprobará el Ejecutivo central el próximo viernes para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo y, a partir de ahí, "tras analizar las indicaciones de los sectores riojanos y la FER para tomar las medidas que sean necesario tomar".

Alfonso Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas tras informar de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno. Como ha informado, el Ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán "está siguiendo estrechamente las consecuencias económicas del conflicto bélico y cómo afecta en la economía y en los bolsillos de los riojanos".

Para ello, indica, "estamos en contacto con todos los sectores" pero "vamos a esperar" al anuncio del próximo viernes porque el Gobierno de España "es el verdaderamente competente en la toma de medidas".