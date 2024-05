Eliminar tabús sobre el suicidio y dar red de apoyo a familiares, objetivos de 'Pedaladas de visibilidad' hasta Santiago

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Eliminar tabús sobre el suicidio y visibilizarlo, además de dar una red de apoyo a las familias afectadas son los principales objetivos que persigue la iniciativa 'Abraza el Camino. Pedaladas de visibilidad', que este martes ha partido desde la Plaza del Ayuntamiento de Logroño en la cuarta de las trece etapas que van a llevar a esta marcha ciclista hasta Santiago de Compostela.

Se trata de una iniciativa promovida por dos entidades navarras, la Asocaición Besarkada-Abrazo, de personas afectadas por el suidicio de un ser querido, y el Club Deportivo para Ciegos de Navarra, con la que pretenden dar a conocer la realidad de este problema y pedir, al mismo tiempo, que se aborde con una estrategia nacional y "trasversal".

Como ha incidido en el acto de despedida de los participantes el concejal de Promoción Ciudadana Miguel Sáinz, "nos avisaron apenas hace cuatro o cinco días, pero están teniendo un gran apoyo por parte de clubes logroñeses y riojanos". De hecho, miembros de Biciclón Rioja han acompañado a los organizadores en su etapa por tierras riojanas.

Sáinz ha recordado alguna iniciativa similar llevada a cabo con anterioridad en Logroño, "de manera que, con el paso del tiempo, va ganando la opción de visibilizar el suicidio con todo lo que eso puede tener de preventivo y de positivo a la hora de afrontar un problema tan grave".

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales, Patricia Sáinz, ha puesto de manifiesto que el suicidio "es un problema cada vez mayor, que estamos viendo en nuestros centros sociales desde edades más tempranas", por lo que ha abogado porque "hay que abordarlo, hay que hablar de suicidio y hay que saber hablar de suicidio".

Así, ha recordado que, por parte del Ayuntamiento de Logroño, "hemos elaborado una guía para los profesionales que da esas pautas de cómo poder hablar del tema", además de "apoyar causas como ésta, porque estamos viendo que la colaboración entre todos nos hace más fuertes, entre todos pedir que sea apoyado a nivel nacional, con ese plan nacional del suicidio".

Paco Carcavilla, representante de Besarkada-Abrazo, por su parte, ha detallado que "la iniciativa nace para dar visibilidad al problema del suicidio, para reclamar un plan nacional de prevención, porque creemos que aparte de hablar y hablar bien, necesitamos un plan que coordine a todas las áreas, porque el suicidio no se debe tratar solo desde el tema de salud mental".

Ha subrayado que "tenemos que abordarlo desde abajo, empezando en educación, por las edades más pequeñas, implantando educación emocional, y de ahí enseñar a policía, a educadores, a familias, tiene que ser algo transversal y que como sociedad y entre todos podamos sacar esto adelante".

Partieron el sábado de la localidad navarra de Roncesvalles, inicio del Camino de Santiago, y, desde entonces, han realizado ya tres etapas, "hoy salimos desde Logroño en la cuarta", con intención de hacer hasta un total de 13 antes de la llegada a Santiago de Compostela, prevista para el día 30, "intentando hacer etapas no muy largas para llegar a más ayuntamientos, hasta ahora la acogida está siendo fantástica donde hemos estado".

Como persona que ha perdido un ser querido, Carcavilla ha relatado que "el tabú que rodea al suicidio hace que en un primer momento estés en un túnel, en una oscuridad grande que no sabes", a lo que ha sumado que "el duelo por suicidio es uno de los duelos más traumáticos que existen, con lo cual físicamente te encuentras mal y mentalmente la culpa te invade".

Un momento en el que ha destacado la labor de asociaciones como Color a la Vida en Logroño, el Teléfono de la Esperanza "o, en mi caso, Besarkada-Abrazo, es como poner una salida de emergencia, es como encender una bombilla, una luz que te hace tirar para adelante", algo que, personalmente, "lo que decidí fue intentar ayudar a otras personas que no se encontraran en mi situación cuando ya ha pasado".

Porque, en sus palabras, "crear una red de apoyo para todas esas personas que están en ese punto" es "fundamental". "He tenido la suerte de tener una red de apoyo muy grande y muy buena de familia y de amigos. Además, también tuve la suerte de conocer muy pronto a Besarkada y tratar con personas que ya habían tenido el suicidio en su ser, no nos han dejado solos en ningún momento. Y seguimos hoy en día teniendo ese apoyo", ha asegurado.

Carcavilla ha hecho también hincapié en la necesidad de "reclamar un plan nacional contra el suicidio, no solo hay que tratarlo desde el tema de salud mental, que también, y mucho, porque en España el ratio de psicólogos por cada 100.000 está a la mitad que en la Comunidad Europea, es muy importante aumentarlo".

"Pero -ha añadido- tenemos también que dar formación a educadores, formación a sanitarios, formación a fuerzas de orden. Tiene que ser transversal. No es lo mismo que, por ejemplo, un bombero que acude a una llamada de alguien que está en ideación suicida. Tenga información de esa persona que se acude sin saber. Entonces, todo eso se puede coordinar desde un Plan Nacional".

Y ha concluido reseñando la importancia de dar visibilidad al problema "porque de lo que no se habla, no existe, hasta ahora, el tabú y el estigma que nos marcaba hacía que nos ocultáramos y nos encerráramos en nosotros mismos", incluso por motivos religiosos "porque no se dejaba enterrar a los suicidas en un camposanto".

"Eso, poco a poco va desapareciendo, pero van existiendo otros estigmas, como decir que el que se ha suicidado es porque está loco, la familia como será, no tienen recursos. Entonces tenemos que saber y darnos cuenta que el suicidio lo tenemos más cerca de lo que nos parece, que le puede pasar a cualquiera y que no depende de estatus sociales ni nada de eso", ha finalizado.