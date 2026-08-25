Empiezan las obras de rehabilitación energética de La Concha del Espolón que albergará un servicio de atención a mayores

EL PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE LA RIOJA, ALFONSO DOMÍNGUEZ, EN RUEDA DE PRENSA - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía ha informado al Consejo de Gobierno del inicio de las obras de rehabilitación energética del edificio 'La Concha', ubicado en el paseo del Espolón de Logroño, que se convertirá en la futura sede del servicio de atención a personas mayores del Gobierno de La Rioja.

Los trabajos, adjudicados a PROVISER IBÉRICA S.L.U. por un importe de 459.954,49 euros, financiados a través del Programa Operativo FEDER 2021-2027, incluyen los cerramientos de vidrio, la cubierta, la medianera con el escenario exterior y la renovación de las instalaciones de climatización, aire, electricidad y elevación.

La intervención tiene como objetivo la adecuación del inmueble, que consta de una superficie útil de 337,96 metros cuadrados, para que acoja un nuevo recurso público orientado a la atención de personas mayores, reforzando así los servicios destinados a este colectivo en la comunidad autónoma y avanzando en el cumplimiento del compromiso anunciado por el presidente Gonzalo Capellán en el último Debate sobre el Estado de la Región.

Este nuevo servicio facilitará múltiples consultas y la realización de gestiones de diversa índole, acercando la Administración autonómica a las personas mayores con una atención personal y presencial.

El edificio es un conjunto arquitectónico formado por la concha propiamente dicha y una pérgola semicircular a su espalda donde se encuentran los locales a nivel de entresuelo y semisótano. El plazo de ejecución de los trabajos de reforma es de aproximadamente 5 meses.

Además de la rehabilitación energética completa, con la que se pretende conseguir un ahorro en consumo de energía superior al 30 %, también se habilitarán nuevos aseos adaptados a personas con movilidad reducida.

HOY COMIENZA EL VALLADO DE LA ZONA

Este martes la empresa constructora empezará a vallar la zona comenzando con los trabajos de derribo interior de los revestimientos interiores, instalaciones y aseos existentes. Este vallado tendrá una ocupación mínima en la vía pública en esta primera fase para minimizar su impacto durante las fiestas de San Mateo, haciéndose más grande una vez hayan pasado estos días. Los trabajos de reforma integral de la cubierta comenzarán después de estas fiestas, además del resto de trabajos necesarios para ejecutar las nuevas instalaciones, acabados, etc. La empresa constructora ya ha cerrado los contratos de suministro del nuevo muro cortina de vidrio y del nuevo ascensor, agilizando así los plazos de entrega más controvertidos.