Las empresas analizan la prevención de conductas adictivas en el entorno laboral en una jornada con Proyecto Hombre - FER

LOGROÑO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) y la Asociación de Instaladores de La Rioja (AIER), en colaboración con Proyecto Hombre La Rioja, han celebrado este viernes una jornada centrada en la prevención de conductas adictivas en el entorno laboral, dirigida a mandos intermedios y responsables de equipos de empresas asociadas. Han participado más de una treintena de representantes empresariales en la sesión. AIER cuenta con unas 140 empresas y unos 500 trabajadores.

El presidente de AIER, Javier Pérez, presentó la sesión, acompañado de David García, presidente de Proyecto Hombre y José Ignacio Macías, director de la entidad. El encuentro tuvo lugar en la sede de la FER y contó con la intervención de Adrián Martín, psicólogo y técnico de prevención de Proyecto Hombre La Rioja.

Durante la sesión, se analizó el impacto que el consumo de sustancias como alcohol, tabaco o psicofármacos, así como determinadas adicciones comportamentales -como la hiperconectividad digital o el juego online- tienen en la salud de las personas trabajadoras, el clima laboral y la productividad de las empresas.

Asimismo, la jornada ofreció herramientas prácticas para la identificación temprana de situaciones de riesgo y el adecuado acompañamiento desde la empresa, poniendo en valor el papel clave de los mandos intermedios en la prevención y gestión de estas situaciones.

Esta jornada se enmarca en el proyecto Energéticamente Sociales-Alud de Esperanza, una iniciativa de AIER que tiene como objetivo "ayudar a los que ayudan" mediante actuaciones que mejoran la eficiencia energética y el bienestar de entidades sociales.

El presidente de AIER ha anunciado que el proyecto social de este año está encaminado a mejorar la eficiencia de las instalaciones de Proyecto Hombre La Rioja con el objetivo de que tengan un menor consumo energético y un ahorro en la factura de la electricidad: "En general, les ayudamos en su climatización para mejorar el confort de los usuarios".

Además, Javier Pérez ha señalado que en el sector de instalaciones, electricidad, energías renovables y telecomunicaciones no existe un registro de adicciones en el entorno laboral, pero sí existe un "feedback" con las empresas: "Parece ser que la adicción más común es el alcohol, pero hay otras muchas adicciones seguramente como las drogas, los juegos, apuestas, el uso de dispositivos, en fin, hay mucha variedad".

SENSIBILIDAD DEL SECTOR

Por su parte, el presidente de Proyecto Hombre La Rioja, David García, ha agradecido la "sensibilidad" del sector y su "preocupación por la salud de las personas que tienen a su lado". "Ha sido una grata sorpresa descubrir a AIER y las facilidades que nos ha dado para ser una organización más sostenible y responsable ambientalmente. Han tenido un trato exquisito", ha destacado.

Para David García, en las adicciones "lo peor es no hacer nada". "Hay que gestionar lo que tenemos delante y pedir ayuda a organizaciones o profesionales especializados. Para las empresas que detecten que hay un problema de adicción entre sus trabajadores, es importante que nos contacten: podemos ofrecerles apoyo. Sabemos que asumir o reconocer un problema de adicción en casa o en el trabajo es complicado y sigue estando estigmatizado, pero vamos a facilitar siempre que se pongan en nuestras manos para poder ofrecer una solución", ha afirmado.

Asimismo, ha detallado cómo debe actuar una empresa cuando detecta que el clima laboral no es el adecuado: "Hay que ver qué ha pasado, asumir responsabilidades, tomar decisiones, pasar a la acción y hablar con los trabajadores desde la cercanía"