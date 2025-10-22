Empresas y centros educativos reflexionan sobre el nuevo ecosistema de FP dual

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Formación Profesional Dual ha entrado en una nueva etapa y es fundamental que administración, empresas y centros educativos estén bien coordinados para mejorar un modelo en el que la parte esencial es la estancia y aprendizaje del alumnado.

Con este motivo, la FER y el Gobierno regional, en colaboración con CaixaBank Dualiza, han convocado a los centros educativos y a las empresas, a los coordinadores de la FP dual, para realizar un taller de coordinación que ha tenido lugar hoy en la sede de la FER, con 90 representantes de los agentes involucrados en el ecosistema de FP dual

Asistieron al taller el director general de FP del Gobierno de La Rioja, Daniel Marín, la responsable de Formación, Empleo y RSE de la FER, Maite Seoane; Cristina Rodriguez, coordinadora territorial de CaixaBank Dualiza en la Zona norte y representantes empresariales y de los centros educativos.

Con un enfoque eminentemente práctico, el taller de coordinadores de la FP dual busca avanzar en la organización de las estancias del alumnado en empresas y reforzar la relación entre los centros educativos y las entidades colaboradoras.

La iniciativa tiene como objetivos fomentar la colaboración entre empresas y centros y garantizar un seguimiento efectivo del aprendizaje del alumnado en el entorno laboral, reconociendo el papel esencial de las empresas como pilares fundamentales de la formación y su contribución al cumplimiento de los objetivos de la Ley.

Con una duración de 3 horas, ha estado impartido por Pep Lozano y María Ángeles Caballero, profesionales con experiencia en este tipo de formación teórico práctica.