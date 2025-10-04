Enciso acoge este fin de semana la Jornada de la Ternera Asada

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El otoño se estrena en Enciso el primer fin de semana de octubre con el tradicional asado de la ternera de la sierra riojana, al que, en esta ocasión, se suma una diversa y variada programación diseñada para complementar el ya consolidado evento. Son, hasta la fecha, XXII ediciones en las que se unen gastronomía, tradición, cultura y turismo en esta localidad del valle del Cidacos.

En esta convocatoria, se ha apostado por enriquecer la oferta cultural y de ocio que rodea al hecho gastronómico programando diversas actividades lúdicas y culturales. Se iniciarán el sábado, 4 de octubre, a las 13,00 horas, dentro del programa Camino Escena Norte se presentará 'Soñando a Lorca', representada por la compañía Ábrego Teatro.

A continuación, en la Casa de Cultura se inaugurará la exposición de cestería 'Cesteando con Vimet-Art', que estará abierta el sábado por la tarde y el domingo hasta las 14,30 horas. Por la tarde, se representará la obra de teatro 'Todas las hembras que habito' dirigida por Amparo Nogués de la compañía Rumbo Hirundo. Seguiremos con diversas actividades festivas y lúdicas.

En la Plaza Mayor la Asociación de Jóvenes de Enciso organizará concursos y atracción además de una degustación, mientras se ultiman los detalles para que sobre las 23,00 horas dar comienzo con el tradicional 'Asado de las terneras riojanas'.

Además, el domingo, día 5, se podrán visitar durante todo el día las instalaciones del parque de paleoaventura 'El Barranco Perdido', así mismo también permanecerá abierta la casa de cultura para poder visitar la exposición de cestería 'Cesteando con Vimet-Art' y el Centro Paleontológico de Enciso, situado junto a la plaza de la localidad, ofrecerá a las 12,00 horas una visita guiada al centro y al yacimiento de Virgen del Campo previa reserva en: centro_paleontologico@aytoenciso.larioja.org.

Para culminar, a las 14,00 horas, comenzará en el parque de Santa Bárbara el reparto y degustación de las raciones de las dos terneras seleccionadas en esta edición, que, previamente, habrán sido asadas durante toda la noche y a lo largo de esa misma mañana hasta el momento de su consumición. Asimismo, la jornada dominical vendrá acompañada de un mercado de productos artesanos.