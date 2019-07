Encontrar aparcamiento, lo que más preocupa a los conductores riojanos

Publicado 28/07/2019 10:29:52 CET

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las apps para encontrar plazas libres son el desarrollo tecnológico ligado al aparcamiento mejor valorado por los conductores riojanos. Les siguen los sensores y cámaras, los sistemas de ayuda al aparcamiento y las apps para realizar el pago de las zonas de estacionamiento regulado.

Estos datos, extraídos del informe elaborado por Instituto Sondea para EasyPark sobre Hábitos de Aparcamiento en España, reflejan la preocupación por encontrar aparcamiento de los residentes en localidades de más de 200.000 habitantes frente a los de poblaciones más pequeñas, menos de 50.000 habitantes, que eligen como primera opción otras mejoras tecnológicas como los sensores de aparcamiento.

El 90% de los conductores riojanos estarían dispuestos a utilizar una app que les indicara dónde hay sitio para aparcar y el 10% la usarían incluso si fuera de pago. Sin embargo, el 85% de los encuestados reconoce no haberlas utilizado nunca frente al 15% que sí las utiliza. Las mujeres y los conductores entre 25 y 34 años son quienes usarían en mayor medida este tipo de apps, mientras que los mayores de 45 años no confían demasiado en ellas.

"Este estudio corrobora que la falta de plazas de aparcamiento en las ciudades españolas es una realidad y que, aunque se ha avanzado mucho en este aspecto, en España todavía queda mucho por hacer para la tecnología llegue a un gran número de conductores", explica Víctor Valencia, coordinador de marketing de EasyPark. "Es labor de todos hacer que esta realidad cambie y mejore. Por un lado, las empresas debemos seguir investigando para ofrecer a los usuarios soluciones más sencillas y eficaces. Las administraciones deben facilitar el acceso de los usuarios a esta tecnología e incluso utilizarla para mejorar la movilidad de las ciudades. Y por último, los ciudadanos deben incluir la tecnología en su día a día en su propio beneficio y el de su comunidad".

El 30% de los conductores riojanos utilizan apps para pagar cuando aparcan en zonas de estacionamiento regulado, un 20% siempre que aparcan y un 10% solo en ocasiones. El 70% restante no las utilizan, bien porque no son usuarios (59%) o bien porque no aparcan en este tipo de zonas (11%).

9 de cada 10 conductores riojanos opinan que ayudan a ahorrar tiempo, que permiten despreocuparse del aparcamiento al poder ampliar el horario desde el teléfono móvil o que son muy cómodas (81%). Mientras que para 9 de cada 10 la principal ventaja radica en que te permiten saber dónde has aparcado. Más de la mitad de los encuestados resaltan que estas apps ayudan a ahorrar dinero y el 45% tiene la percepción de que cobran más que los parquímetros.

El perfil medio del conductor que utiliza este tipo de tecnología para abonar el estacionamiento es un hombre de entre 25 y 34 años, de clase media y alta y residente en un gran núcleo urbano.

Los problemas que surgen al utilizar los parquímetros se encuentran entre los motivos que animan a los conductores a optar por la tecnología para pagar el aparcamiento. En este sentido, el 83% aseguran que habitualmente o en ocasiones no llevan dinero suelto suficiente (17% y 66% respectivamente), el 80% no encuentran uno cercano, el 81% tienen problemas para el parquímetro coja sus monedas, el 50% se encuentran con parquímetros averiados, el 17% no saben su matrícula y tienen que mirarla, y el 33% suelen regresar tarde al coche y comprueban que ya les han multado.