El I Encuentro 'SER Fútbol' reúne a referentes de este deporte y congrega a aficionados y profesionales

Entrenadores, árbitros, directivos y jugadoras analizan la realidad del fútbol profesional y su aplicación en el fútbol modesto

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Entrenadores, árbitros, directivos y jugadoras de equipos de fútbol han acercado a los asistentes y oyentes de la Cadena SER de La Rioja la realidad menos visible de este deporte en el I Encuentro 'SER Fútbol'. Una jornada que nace con el objetivo de ayudar a los clubes y equipos riojanos para hablar de fútbol con los que más saben.

El encuentro ha comenzado por los que ponen orden y son los encargados de aplicar las reglas al Fútbol, los árbitros. Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro VAR en la última final de la Copa del Rey, que ha asegurado que hay que "normalizar y humanizar" el arbitraje porque también forma parte del juego.

El colegiado internacional considera que "no es justo que se acuse a los árbitros de no querer dar la cara en ruedas de prensa o de no participar en jornadas como las que se han celebrado en la Universidad de La Rioja. En cuanto a los errores, Burgos Bengoetxea ha afirmado que "evidentemente los árbitros no quieren fallar, pero que a veces ocurre". "Tenemos normalizado que un jugador falle en una tanda de penaltis, pero no que un árbitro se pueda equivocar", ha ejemplificado.

Marcelino García Toral, actual técnico del Athlétic Club, ha sido el que ha puesto voz al papel que juegan los entrenadores. García Toral ha repasado cómo preparan cada uno de los partidos, que comienza con "el visionado de 4 encuentros del rival".

"Intentamos saber cuál es la respuesta del adversario a todos los elementos del juego y a partir de aquí adaptamos nuestro sistema para contrarrestar sus virtudes y explotar su defectos", ha dicho. Posteriormente, el cuerpo técnico organiza los entrenamientos para trabajar esos objetivos. El técnico del Athlétic Club también ha aconsejado a los entrenadores que estén comenzado su carrera. "Cuando uno es joven juega a inventar el fútbol, y al final te la acabas pegando", ha asegurado Marcelino, mientras defendía los sistemas de juego más clásicos.

FÚTBOL FEMENINO

El fútbol femenino también ha estado presente en este encuentro. Lola Romero, directora general de fútbol femenino del Atlético de Madrid, y Olga García, jugadora internacional del Dux Logroño, han sido las encargadas de participar en estos Encuentros 'SER Fútbol'. García ha asegurado que el fútbol femenino cada vez tiene más presencia, pero que esto "depende mucho de la propia apuesta que hacen los clubes", unido a otros factores mediáticos.

Por su parte, Romero ha incidido en la "necesidad de referentes" para que las secciones femeninas sigan creciendo. "Hay posibilidades y futuro, pero hasta ahora no se ha creído en ello", ha aseverado, aunque reconoce que esta realidad está cambiando.

La propia gestión de los equipos también ha sido punto de análisis en los encuentros. Para explicar cómo conseguir recursos a los clubes, nadie mejor que Xabi Larraya, director de Marketing de Osasuna y Javier de la Chica, ex responsable de Marketing de la Liga de Fútbol Profesional y de la ACB. Ambos reconocen que mediáticamente es difícil encontrar espacios si no eres uno de los grandes, que son los que copan todo los focos. "Nosotros tenemos que contar con el pequeño patrocinador que se siente identificado con la marca", ha detallado Larraya, que pone en valor la cercanía y las relaciones con los clientes.

Javier de la Chica también ha puesto el objetivo en lo que representa la propia marca de los equipos. "Hay que pensar en qué espera el merado de mí y ser capaz de evolucionar ese concepto y trabajarlo en distintos espacios para adaptarse a las marcas", ha detallado.

El primer Encuentro 'SER Fútbol' está organizado por Radio Rioja y han contado con el patrocinio por Fundación Rioja Deporte, Logroño Deporte, Gesitma, Universidad de La Rioja y la Federación Riojana de Fútbol.