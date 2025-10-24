Enrique Moradiellos interviene este viernes en la jornada 'Franco había muerto. Eso para...¿empezar?'

LOGROÑO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enrique Moradiellos García, autor de Las caras de Franco y Premio Nacional de Historia, interviene este viernes, 24 de octubre, en la Jornada 'Franco había muerto. Eso para... ¿empezar?', que aborda la crisis final del régimen franquista y la paulatina recuperación de la democracia en España en el 50º aniversario del fallecimiento del dictador.

El encuentro tiene lugar en la Fundación Ibercaja La Rioja -en Plaza de la Diversidad nº 2- con acceso libre hasta completar aforo. Está coordinado por el profesor Jesús Movellán Haro de la Universidad de La Rioja (UR) y ha sido organizado por el Grupo de Investigación 'Historia: Iconografía, Conceptos y Símbolos' (HICOS) de la UR y por la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta.

El interés sobre la figura de Franco a cincuenta años de su fallecimiento se hace patente en este encuentro en el que se analizarán algunos de los aspectos más importantes que ayudan a explicar la crisis final del régimen franquista y la paulatina recuperación de la democracia en España (el proceso que conocemos como la Transición).

Junto a los profesores Jesús Movellán, Sergio Molina y Carlos Gil Andrés, se ha invitado a participar en esta jornada a uno de los especialistas más reconocidos a nivel internacional sobre Franco y su dictadura: Enrique Moradiellos, catedrático de la Universidad de Extremadura y miembro de la Real Academia de la Historia, ha sido uno de los biógrafos del dictador (Las caras de Franco. Siglo XXI: 2016) y fue galardonado, en 2017, con el Premio Nacional de Historia por su obra Historia mínima de la Guerra Civil (Taurus: 2016).