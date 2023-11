Escobar en contra de "cualquier expresión de violencia" y critica con "lo que está haciendo el PSOE con la igualdad"

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, se ha mostrado en contra de "cualquier expresión de violencia" como la que está ocurriendo estos días en Madrid en las concentraciones frente a la sede del PSOE. Precisamente, ha criticado "lo que está haciendo el PSOE" para indicar que estaba "profundamente preocupado con el devenir de un principio constitucional como es la igualdad en España".

Ha insistido en destacar su desacuerdo con esta tipo de violencia, pero ha añadido que también lo está "de la que se produce cuando se atosiga a alguien en la calle por hablar español". "Lo que nos une a todos es la democracia, lo que nos une a todos es la convivencia, y ahora mismo, quien tiene que preservar esos valores, los está poniendo en tela de juicio y en riesgo", ha destacado.

Escobar ha realizado estas manifestaciones preguntado por este asunto. Ha aprovechado la ocasión también para hablar de la concentración que "está ya convocada para el próximo domingo en la Concha del Espolón, para lo que nosotros hemos, lógicamente, como ayuntamiento autorizado, porque sí que ese es un sentir general".

De hecho, ha afirmado que "como alcalde de Logroño yo me manifiesto profundamente preocupado con el devenir de un principio constitucional como es la igualdad en España". Ha puesto en duda que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "está teniendo en cuenta las dimensiones de esta desigualdad que se está provocando en España o no" que "mucho nos tememos que no".

En este sentido, ha recordado que el pleno del Ayuntamiento de Logroño ya se pronunció también "de forma clamorosa en contra de la desigualdad y, por tanto, a favor de la igualdad y de los principios constitucionales, que es lo que ahora mismo está siendo objeto de comentarios".

No obstante, ha añadido Escobar, en este caso como presidente de la Junta Local del Partido Popular de Logroño, que tengo "una posición es mucho más crítica y más dura con lo que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista". "Creo que España necesita reencontrarse con los grandes acuerdos de la transición que han saltado por los aires", y que "nos han permitido vivir en convivencia, están saltando por los aires".