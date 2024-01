Escobar pide en su carta a los Reyes Magos "salud" o "mejores comunicaciones" y les aconseja "comprar en comercio local"

LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Salud", "compañía para las personas que estén solas", "mejores comunicaciones" o, como consejo último para los Reyes Magos, que, si les falta todavía algún regalo, acudan "a comprarlo en el comercio local de Logroño".

Han sido las peticiones de la carta a Sus Majestades que, esta mañana, ha desvelado a los medios de comunicación el alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, momentos antes de que Melchor, Gaspar y Baltasar hayan llegado a Logroño, como es tradición ya, a bordo de un helicóptero del Bhelma III que ha aterrizado en el campo de Las Gaunas.

"La carta la he escrito esta misma mañana, con todos los nervios, y como no he sido del todo bueno, he pedido cosas solo para Logroño y los logroñeses", ha apuntado.

Así, ha detallado que "he pedido un carro de ilusión para los peques, he pedido muchísima compañía para aquellas personas que estén solas; he pedido, muy importante, salud de todo tipo, salud emocional, salud física, salud mental, para todas las familias logroñesas".

A ello ha añadido que "no me he olvidado de la gente joven y les he dicho que a ver si los Reyes Magos traen oportunidades para la gente joven y que, a ser posible, se queden en Logroño".

Y, tirando un poco de ironía, el regidor municipal ha señalado que "he pedido y estoy pidiendo a los Reyes Magos que, como vienen en helicóptero, lo tienen más fácil, que creo que tenemos que mejorar las comunicaciones y, por eso, he pedido un Talgo, a ver si es posible".

"Luego -ha añadido- he pedido algo muy importante. Estamos en tiempo de Navidad. He pedido convivencia y concordia, pero ahí tenemos una ventaja. Como a la Virgen de la Esperanza también se lo pedimos, es más fácil que entre los cuatro lo podamos conseguir".

Por último, Escobar ha aprovechado para "dar un consejo" a los Magos de Oriente: "Como me parece que, a lo mejor, no cabe todo en los camellos, que lo que no puedan traerlo, que lo compren en el comercio de Logroño, que es uno de los mejores del mundo".

"Todo esto se lo voy a dar a mi Rey Mago, que, para que lo sepáis todos, es el rey que viene de África, Baltasar, que ya he hablado con él un poco antes y dice que me va a recibir la carta", ha finalizado el alcalde entre risas.