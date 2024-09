Escobar pide a Puente "diálogo" y "una oportunidad" para Logroño y dice que irá a Europa a defender opción carril bici

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha reclamado este miércoles al ministro de Transportes, Óscar Puente, "diálogo" y "una oportunidad" para la ciudad, ante el rechazo del Ministerio a las alegaciones respecto a la eliminación del carril bici de Avenida de Portugal realizado con fondos europeos, al tiempo que ha recalcado que "acudire si es necesario a instancias europeas para explicarlo si se cierran las puertas" del Gobierno central.

Así lo ha dicho el primer edil en su intervención para cerrar el pleno extraordinario convocado hoy en el Consistorio de la ciudad, a instancias del PSOE, para abordar la 'Resolución definitiva de desestimación de modificación de expediente PRTRMU-21-00092, emitida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que afecta al eje ciclista este-oeste, la remodelación de la calle Sagasta y la conexión ciclista y peatonal de la zona industrial a través del puente de la A-13'.

Una argumentación que ha comenzado defendiendo también la portavoz del Gobierno municipal, Celia Sanz, quien ha pedido al PSOE "que pongan ya los pies en la tierra y vea que su modelo no era el que querían los logroñeses", a lo que ha contrapuesto "el modelo que ahora se está implantando de forma responsable y con coherencia", recordando que "ya en campaña dijimos que se iba a revisar proyecto a proyecto, cambiando lo que estuviera dentro de los objetivos de las ayudas".

Objetivos que, como ha incidido, "son generales, que es crear carriles bici, lo que defendemos ante el Ministerio, convencidos de que las modificaciones que planteamos respetan esos requisitos que marca Europa", donde ha señalado que "nos vamos a dirigir para plantear esas modificaciones avaladas al 100% por los técnicos".

Tras criticar la gestión de los fondos europeos realizada por el Ejecutivo local anterior, "porque un buen equipo de Gobierno no es el que más fondos capta, sino el que luego tiene la capacidad de gestionarlos, y era imposible gestionar lo que había", ha recordado que "no se pueden devolver fondos de actuaciones ya iniciadas" y ha apuntado que "ahora mismo, el Ministerio no nos está exigiendo devolver nada". "El eje ciclista está garantizado, no hay vuelta atrás", ha finalizado.

PALABRAS DEL ALCALDE.

Acto seguido, y tras hacerse algunas preguntas sobre la ciudad como "¿Logroño funciona ahora mejor?", "¿La movilidad es más pacífica y tranquila?", "¿Está la cudad más tranquila ahora que en junio de 2023?", Escobar ha asegurado que "este actual Gobierno local ha resuelto problemas que tenía la ciudad en temas de movilidad, y lo ha hecho mirando al futuro", en el que ha subrayado que "el eje ciclista está claramente garantizado".

Sobre la gestión los fondos europeos, ha apuntado que "se sobrepasaron lo límites de la capacidad de gestión del Ayuntamiento", que ha cifrado en unos 8 millones al año, mientras que, por parte del anterior Ejecutivo municipal "se presentaron 107 proyectos que hipotecaban el futuro de la Corporación, y se presentaron de espaldas a la gente, porque no se presentaron a las urnas con estos proyectos".

Algo, ha afirmado, que sí hizo el PP, "porque la ciudad tiene que ser previsible y no construirse a salto de mata", mientras que ha incidido en que "vamos a trabajar con estos fondos, yo no los hubiera pedido para lo que están, sino que los hubiera pedido para la Ciudad 30, para el transporte público, para mejorar el ciclo del agua o para mejorar la iluminación".

Un "empeño" y un "compromiso" por la "movilidad sostenible y en convivencia", en el que, en sus palabras, "la bici es un actor esencial, pero no el único, también va a haber una apuesta decidida por el peatón y el transporte público, y por la reducción progresiva de la circulación del automóvil, sobre todo en las zonas céntricas". Un futuro "en el que, necesitamos aparcamientos" y con unas propuestas "en las que seguimos una hoja de ruta".

"Los proyectos que ahora se modifican no son los que nosotros hubiéramos hecho, pero sí vamos a hacer lo posible para que mejoren", ha asegurado Conrado Escobar. Y, en este contexto, el alcalde logroñés ha querido dirigirse directamente al ministro Puente, con "un esfuerzo por parte de todos para una contención dialéctica y para buscar un punto de encuentro", apelando a "una reivindicación por el diálogo leal entre instituciones para llegar a un punto razonable".

"Logroño se lo merece, que el Ministerio escuche nuestros argumentos porque entendemos que se cumplen los requisitos. Acudiré si es necesario a instancias europeas para explicarlo, si se cierran las puertas del Ministerio, iré donde haga falta para derende lo que creo que es bueno para la ciudad. Le pido a Óscar Puente una oportunidad para la gran ciudad que es Logroño", ha concluido el alcalde.