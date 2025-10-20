Escobar reclama "con firmeza" que "la falta de PGE se traduce en una pérdida de 5 millones anuales" para Logroño

Conrado Escobar interviene en el Debate sobre el Estado de la Ciudad 2025 - SERGIO ESPINOSA JPEG-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha reclamado este lunes "con firmeza" que "la falta de Presupuestos Generales del Estado se traduce en una pérdida de 5 millones de euros anuales" para la ciudad, por lo que ha exigido al Gobierno central "compromisos decididos".

Así lo ha asegurado durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad, sesión centrada en exclusiva en su intervención. En este sentido, ha afirmado que "Logroño defiende con firmeza la igualdad financiera que garantiza un futuro estable para nuestra ciudad".

"Reclamamos un marco económico sólido, previsible y transparente, que reconozca nuestro papel y nuestra responsabilidad. No pedimos más de lo que nos corresponde, pero tampoco aceptamos menos. Reivindicamos suficiencia y estabilidad desde los presupuestos nacionales, porque solo así podremos seguir construyendo, con responsabilidad y ambición, Logroño", ha subrayado.

En esta situación, ha insistido en que "la falta de presupuestos nacionales se traduce en una pérdida de 5 millones de euros anuales para este Ayuntamiento, la Federación Española de Municipios y Provincias ya ha advertido y exigido esta financiación".

"Creo que es hora de alzar la voz. Tener acceso a una ciudad plena no es un privilegio: es un derecho que debe contar con el compromiso decidido del Gobierno central. Necesitamos compromiso y garantía porque llevamos ya mucho tiempo esperando", ha señalado.

Algo en lo que ha puesto como ejemplo, los "más de 2 años de retraso en los trabajos de finalización de la Ronda Sur de Logroño, o en el Parque de Iregua, atascado también; hay retrasos en la activación de prestaciones en nuestro aeropuerto, y ya ni qué decir tiene, el capítulo de conexiones ferroviarias con otros puntos de España, y de manera especial con Madrid".

"Sabemos poco de la rehabilitación del antiguo Palacio de Justicia, por cierto, hablando de ayudas y compromisos. No hay derecho y lo vamos a seguir diciendo, aquí y donde sea preciso. No somos amigos de estridencias, pero sí de razones y de reivindicaciones", ha finalizado sus reivindicaciones.