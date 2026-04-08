Escolares de Calahorra participarán en el taller 'Una ciencia muy divertida' los días 8 y 9 de abril

LOGROÑO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

¿Por qué las bacterias están en todos lados?. ¿Las levaduras comen sal o azúcar?. ¿Qué es el dióxido de carbono?. Estas son algunas de las preguntas a las que dará respuesta el taller 'Una ciencia muy divertida', que llega a Calahorra el 8 y 9 de abril.

La actividad forma parte de la programación del proyecto de divulgación científica Ciudad Ciencia, impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en colaboración con el Ayuntamiento de Calahorra.

Estudiantes de los colegios Aurelio Prudencio y Santa Teresa de Jesús y usuarios del Centro ocupacional Áncora-Igual a ti participarán en diferentes sesiones, que impartirán Gonzalo Durante, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB) del CSIC, y la divulgadora Yolanda González.

Este taller incluye una recopilación de experimentos científicos sobre conceptos relacionados con la ciencia en general y la microbiología para que el alumnado participe activamente, manipule materiales, juegue y aprenda de una forma divertida. Ciudad Ciencia se lanzó en marzo de 2012 y Calahorra pertenece a la red desde 2013. Actualmente cuenta con 59 localidades participantes ubicadas en toda España.

El jueves 8 de abril el taller se desarrollará en el colegio Aurelio Prudencio en dos sesiones a las 9,00 y a las 10,30 horas. Por la tarde, se llevará a cabo a partir de las 15,00 horas en el Centro ocupacional Áncora-Igual a ti. Y al día siguiente, el 9 de abril, en el colegio Santa Teresa de Jesús a las 9,00 y a las 11,30 horas. Toda la información actualizada sobre la programación del municipio se puede consultar en la web www.ciudadciencia.es.