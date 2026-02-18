La Escuela de Familias vuelve este jueves a Alfaro con 'Recursos para educar diferente'

Escuela de Padres de Alfaro - AYUNTAMIENTO DE ALFARO

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este jueves dará comienzo una nueva edición de la Escuela de Familias de Alfaro con la sesión 'Cuando algo no funciona, ¿qué hago? Recursos para educar diferente', a cargo de la psicóloga y educadora social, experta en temática infanto-juvenil, Mª Pilar Yangüela.

Se trata de una actividad realizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Alfaro y las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de los centros educativos.

El 26 de marzo se tratará el tema de la sexualidad con el psicólogo y sexólogo Silverio Sáenz, quien analizará la masculinidad, las emociones y la igualdad desde la familia.

La tercera sesión, el jueves 23 de abril, contará con el testimonio sobre Bullying del exjugador de baloncesto profesional, Iñaki Zubizarreta, activista en la detención y prevención del acoso escolar y la violencia en las aulas. Además, explicará en primera persona su propia experiencia a los alumnos, en un taller específico para ellos.

Por último, el 28 de mayo, la pedagoga Patricia Valle, experta en mediación familiar, abordará el tema 'Cómo acompañar a los hijos en los momentos de crisis (enfermedad, muerte, divorcio...)', cuestiones que, a menudo, los padres tienen dificultad para tratar.

La Escuela de Familias se llevará a cabo en el Salón de Plenos, los jueves, a las 18,00 horas, no siendo necesaria la inscripción previa.