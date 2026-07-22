Estabilizado el incendio declarado en Santa Engracia de Jubera (La Rioja) - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este miércoles en Santa Engracia de Jubera, cercano al barranco de Valderresa, se encuentra estabilizado, según ha informado el Gobierno de La Rioja.

Desde Medio Natural se han desplegado los siguientes medios; un helicóptero Mike Sierra con brigada helitransportada, CARIF, 2 agentes forestales y una unidad de bomberos forestales para labores de remate. También han colaborado los bomberos de Logroño.