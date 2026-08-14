La estadística concluye que sólo las uvas blancas y las tintas con rendimientos máximos tuvieron resultados positivos

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha presentado a representantes del sector vitivinícola el ‘Estudio estadístico de costes de producción de uva - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La estadística elaborada por el Gobierno riojano ha concluído que sólo las uvas blancas y las parcelas de tintas con rendimientos cercanos al máximo amparado arrojaron resultados económicos positivos la campaña del pasado año 2025.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, presenta a representantes del sector vitivinícola el 'Estudio estadístico de costes de producción de uva de la cosecha de 2025' que elabora el Observatorio de Precios de la Consejería.

Lo ha hecho acompañada del director general de Desarrollo Rural, David Martín, y técnicos del Área de Cadena Alimentaria y Estadística, tras un año, ha relatado el Gobierno riojano, "que estuvo marcado por las múltiples incidencias climáticas sufridas por toda la Comunidad Autónoma, con un volumen de entrada de uva en bodega en cifras mínimas, la influencia de los seguros y las subvenciones resultaron clave para la supervivencia del sector".

Utilizando una metodología de cálculo por costes, no por contabilidad, el Área de Estadística de la Consejería consulta anualmente a 25 explotaciones de las tres comarcas agrarias de La Rioja, además de a técnicos de cooperativas y a otros departamentos del Gobierno, y con la información obtenida se establecen unas operaciones de cultivo medias para cada campaña.

Luego se calcula la 'explotación tipo', que resulta de hacer la media de las explotaciones vitivinícolas que se encuentran dadas de alta en el Registro de Explotaciones Agrarias. Para la campaña 2025, la dimensión teórica alcanzó un total de 19,9 hectáreas, de las cuales 13,3 hectáreas eran de viñedo y el resto de cultivos herbáceos y frutos secos, principalmente.

El estudio presentado hoy al sector concluye que el coste de producción de uvas tintas en vaso para una 'explotación tipo' pudo suponer 4.689,14 euros/ha si logró un rendimiento similar al máximo amparado, y 4.399,54 euros/ha si el cálculo se hace sobre los valores medios.

Para viñedos de tintas cultivados en espaldera este valor estadístico coincide en ambos casos y se sitúa en 4.861, 73 euros/ha. En las parcelas de blancas, estos costes oscilan para cultivo en vaso entre 4.690,37 y 5.116,50 euros/ha.

Manzanos ha explicado cómo el Observatorio de Precios presentado "marca una nueva columna" que "viene a indicar todas las ayudas, todas las indemnizaciones, todo el dinero percibido por los viticultores riojanos".

Ha advertido de que estos cálculos estadísticos "no tienen que confundirse nunca con el coste efectivo de cada explotación".

Se ha referido a las inclemencias meteorológicas, los granizos, y las pérdidas de producción." Y en esta campaña difícil, el Gobierno de La Rioja puso los medios económicos para intentar suavizar la posible pérdida de rentabilidad derivada de la bajada de rendimientos de las explotaciones", ha matizado.

La producción media por hectárea, teniendo en cuenta la uva amparada en La Rioja por el Consejo Regulador (153,4 millones de kg) y la uva, tanto indemnizada por Agroseguro (22 millones de kg) como subvencionada por el Gobierno de La Rioja (26,5 millones de kg), ha resultado 4.206 kg/ ha en variedades tintas y 5.817 en blancas.

El precio medio percibido por los viticultores riojanos, siempre según este estudio estadístico, alcanzó los 82,55 euros/100 kg en uvas tintas y 79,91/100 kg en uvas blancas.

El estudio estadístico de costes realizado por el Observatorio regional pone de manifiesto que con los precios medios percibidos por el agricultor la campaña pasada, las uvas blancas dieron beneficios de forma generalizada, pero en las tintas éstos dependieron de las ayudas, las indemnizaciones por siniestros y de la producción real lograda.

El Observatorio de Precios, ha relatado el Gobierno riojano, es un boletín semanal en el que se analizan los costes estadísticos de producción de la campaña pasada y puede resultar útil y orientar en la toma de decisiones, tanto para el sector como para las administraciones públicas de producción de la campaña pasada.

Pero, ha añadido, no es válido para marcar los costes de producción ni los precios de los contratos de compra venta de uva entre bodegas y viticultores, en los que tal y como marca la normativa, cada operación debe tener en cuenta que el precio que percibe un viticultor debe ser superior a su coste efectivo de producción. "Un coste estadístico no puede sustituir al coste efectivo que es el que realmente asume cada explotación", ha resaltado.

MÁS DE 23 MILLONES DE EUROS AL SERVICIO DEL SECTOR

En un año como el pasado 2025, muy complicado meteorológicamente, la influencia de las subvenciones e indemnizaciones por seguros agrarios en la cuenta de resultados del sector se multiplicó, resultando un elemento clave y convirtiéndose en ingreso extraordinario imprescindible para los viticultores riojanos.

Así, para las 29.482 hectáreas de viñedo de variedades tintas cultivadas en espaldera estos dos conceptos supusieron un incremento en las cuentas de los agricultores de 1.299,41 euros/ha, mientras que para las 16.585 ha en vaso esta cifra alcanzó los 1.144,30 euros/ha. En el caso de las blancas, al no recibir ayudas para la cosecha en verde ni a las dificultades de comercialización, estas cifras supusieron 919,58 y 764,47 euros/ha.

El cálculo de estas ayudas medias por hectárea proviene de las ayudas acopladas vinculadas al cultivo de la vid en 2025 (cosecha en verde, dificultades de comercialización de uvas, ayudas al cultivo ecológico, mantenimiento de la biodiversidad) que sumaron un total de 16.105.687,25 euros, más la suma del resto de ayudas al viñedo desacopladas, por un total de 6.849.659,19 euros.

A estas ayudas del Gobierno de La Rioja se le añaden las indemnizaciones por siniestros que Agroseguro pagó la campaña pasada en la Comunidad Autónoma, por un total de 16.593.402 euros.

"Con estas cifras queda más que certificado el enorme compromiso que el Gobierno de La Rioja tiene con el sector vitivinícola de la región", ha recalcado Manzanos.

COSTE DEL VINO A GRANEL EN 2025

En cuanto al mercado del vino a granel con DOCa Rioja, el Ejecutivo ha resaltado que los precios medios ponderados percibidos y confirmados hasta la fecha son de 35,82 euros por cántara para el tinto, de 32,93 euros por cántara para el rosado y de 24,77 euros por cántara para el blanco.

El estudio de elaboración de vino a granel se realiza a partir de los datos calculados de una cooperativa tipo medio en La Rioja, que resulta de dividir la cantidad total elaborada por las cooperativas entre las 26 cooperativas existentes.