El Estatuto de Autonomía llega este jueves a pleno con dos enmiendas socialistas vivas

Publicado 08/04/2019 13:39:40 CET

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Estatuto de Autonomía llega este jueves, 11 de abril, a pleno del Parlamento de La Rioja con dos enmiendas socialistas vivas y que, por tanto, deberán debatirse.

El secretario general de los socialistas riojanos, Francisco Ocón, ha explicado hoy que con las enmiendas socialistas el PSOE quiere, entre otras cuestiones, que La Rioja asuma como competencia propia el sistema penitenciario.

También, que sean los agentes forestales del Gobierno de La Rioja quienes se encarguen de la vigilancia del medio ambiente de la comunidad.

Se trata, ha dicho, de que La Rioja "no sea mas que las demás comunidades, pero tampoco menos" y, por eso, desde el PSOE se desea seguir debatiéndolas para su posible aprobación a pesar de que hoy, ya, se ha aprobado en comisión el dictamen que se llevará a pleno.

Para Ocón, por ejemplo, "no tiene sentido" cambiar la horquilla parlamentaria y bajarla de entre 32 a cuarenta a entre 31 y 39 porque, ha dicho, se ha elegido la cifra sin explicación.

Además, desde el PSOE se pretende que se "fije lo más posible" el hecho de que el presidente del Gobierno no pueda estar más de ocho años; algo que ya se ha introducido como modificación pero de una forma tan abierta, al no estar acotado en legislaturas, que en realidad podría estar hasta once años y once meses.

Por otro lado, los grupos ya han aprobado modificar la figura del senador autonómico (actualmente en la persona del expresidente Pedro Sanz) para que pueda acceder a serlo cualquier ciudadano y, en caso de que sea diputado, deba dimitir.

Sin embargo, el PSOE lleva una enmienda para tratar de eliminar esto último y que el elegido, de ser diputado, no tenga que dejar de serlo para no eliminar esa relación con la Cámara, dado que no es un cargo de designación directa por parte del pueblo, sino que sale del Parlamento de La Rioja.

Ocón ha advertido de que el Estatuto que se apruebe este jueves no entra en vigor la próxima legislatura, por lo que el próximo senador autonómico sí que será diputado obligatoriamente.