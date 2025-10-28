Estudiantes se manifiestan en Logroño en contra del acoso escolar y reclaman actuaciones a direcciones de los centros

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de estudiantes de Logroño se han manifestado, en una acción nacional convocada por el Sindicato de Estudiantes, desde el Espolón y hasta la plaza del Ayuntamiento en contra del acoso escolar, al tiempo que han reclamado actuaciones a las direcciones de los centros escolares.

La protesta también ha querido recordar a Sandra, la estudiante sevillana, que se suicidó, presuntamente, al sufrir 'bullying' en su centro escolar. De hecho, la marcha ha estado encabezada por una pancarta que decía 'Sandra no te olvidamos. Hay responsables'. Además, han portado algún cartel con la frase 'Nadie merece sentirse menos por ser quien es. #Stopbullying'.

Antes de la manifestación, Antonio, el coordinador regional del Sindicato de Estudiantes, ha asegurado que la iniciativa surge "por el acoso que le hicieron en su día a Sandra, y por lo que se suicidó". Además, "queremos apoyar a todos los estudiantes que reciben acoso día a día en las aulas y no se dice".

Ha exigido actuaciones a las direcciones de los centros escolares "porque no se hace nada". De ahí, que con esta acción queramos que "se haga ruido, para que casos como el de Sandra no caigan en el olvido", al tiempo que ha reclamado que se reduzcan o elimine el acoso escolar también en La Rioja.

El coordinador del sindicato ha señalado que en centros, no como el suyo, afortunadamente, "no se activa el protocolo debido de antiacoso o antibullying y obviamente hay responsables que son las direcciones y que no activaron el protocolo".

En la manifestación, ha participado Joseba, estudiante de 23 años de Trabajo Social, que ha lamentado que "en los centros colegiales no existe realmente un protocolo o siempre se dice que hay un protocolo anti-bullying, pero realmente luego no se efectúa".

De ahí, que haya querido sumarse a la protesta, que aúna "a mucha gente en principio porque hemos sufrido en nuestras propias carnes, que es el bullying, y que hemos tenido intentos de suicidio por el mismo motivo". "Al fin y al cabo los centros lo que hacen es mirar a otro lado, no comunicar ni al agresor ni nada que paren de una vez. Y al final te dicen vete al psicólogo y poco más", ha añadido.

La manifestación ha concluido con la lectura de un comunicado, pidiendo la activación de los protocolos 'antibullying', y que "todas las denuncien no se ignoren", y guardando un minuto de silencio en recuerdo de Sandra y por quiénes han sufrido acoso escolar.