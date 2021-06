Estudiantes de la UR y la ESDIR diseñan siete aplicaciones para dispositivos móviles

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de La Rioja (UR) y de la Escuela de Diseño de La Rioja (ESDIR) presentan este jueves, 17 de junio, las 'apps' que han desarrollado para dispositivos móviles como trabajo de la asignatura 'Informática móvil' del Grado en Ingeniería Informática.

Estas 'apps' son el trabajo fin de curso de la asignatura Informática móvil del Grado en Ingeniería Informática. En ella, los estudiantes de la Universidad de La Rioja han tenido que trabajar en equipo, tal como muchas empresas demandan en la actualidad, en colaboración con alumnos de Diseño Gráfico de la ESDIR.

Las 'apps' diseñadas incluyen desde un organizador de estudio o de las compras en el súper, pasando por el control del ejercicio físico, el fichaje en el entorno laboral, la búsqueda de habitaciones compartidas o los videojuegos.

Como novedad este curso, los estudiantes también tienen que elaborar un vídeo en TikTok para promocionar sus apps.

El jueves 17 de junio, a partir de las 16,00 horas, presentarán las diferentes funcionalidades de estas siete aplicaciones en la Jornada 'The AppToday 4.0' en el Aula 101 del Centro Científico Tecnológico del campus de la Universidad de La Rioja.

STIDY, de Pablo Ascorbe, Alberto Escalona, David Íñiguez e Iñaki Lafuente (UR), y Carmen Moreno y David Pascual (ESDIR), pretende facilitar y simplificar las tareas académicas de los estudiantes. Está pensada para ayudar a los estudiantes a organizarse y planificar sus diversas asignaturas. Además de esto, la app proporciona una serie de herramientas (calculadora, tablas, conversor*) que ayuda al usuario a realizar las actividades correspondientes lo largo de sus cursos. Esta aplicación no sólo incluye utilidades para la resolución de ejercicios, además proporciona otros servicios orientados a la gestión y organización (horario, agenda, visualizador de texto*).

SUPERCARRITO, de Alvaro Bayo, Marcos Moreno, Pablo Ochoa y Javier Pérez (UR), y María Cerezo y Sofía Fernández (ESDIR), gestiona listas de la compra con productos específicos de los supermercados. Permite crear tanto listas personales como listas grupales; en estas últimas podrás añadir a tus amigos para que sea más fácil organizar la comida de un evento o quedada. Estas listas contendrán productos reales de algunos supermercados con sus características principales (como nombre, categoría, precio, supermercado en el que se encuentra, *), pudiendo así tener una vista general de los productos que ofrecen los supermercados y poder escoger el que más te complazca.

SCRIMGG, de Ignacio Jorquera, Alin Banita y Daniel Sánchez (UR), y Andrea Orozco y Eloísa Sanz (ESDIR), es una aplicación creada por y para jugadores amateur de League of Legends, enfocada a los equipos amateurs que buscan entrenar con equipos de su mismo nivel para poder mejorar de cara a torneos. También ofrece información sobre el propio juego, así como tutoriales e información de la mayoría de los torneos, ligas y competiciones.

R&BT, de Juan Puerta, Adrián Rioja y Mario Triano (UR), y Esteban Areces, Alejandro Barrio y Pablo Cañas (ESDIR), es una aplicación creada para poder grabar rutas realizadas por los usuarios. Lleva un recuento de los pasos que da un usuario a lo largo del día y permite consultar el tiempo que hace en ese instante en la ciudad que se desee. Esta información queda almacenada en la nube, de tal forma que se puede consultar posteriormente desde la app.

WAY, de Jorge Carrera, Silvia Fernández, Héctor Reigadas y Héctor Solar (UR), y Nerea Lorente y María Martín (ESDIR), Con Where Are You "WAY" podrás encontrar a las personas conectadas a tu misma red WiFi. Una aplicación perfecta para el control laboral y de presencia. Nunca más olvidarás fichar en el trabajo. Además, WAY es apta para grandes centros de enseñanza, localizar a los compañeros para realizar un trabajo nunca fue tan fácil.

GAMEARC, de Álvaro Romero, Ángel Royo y Manuel Urbiola (UR), y Paula Sangüesa, Alba Sobradillo y Angelo Stimoli (ESDIR), es una aplicación móvil para gamers. En ella, podrás registrarte para buscar información de videojuegos como su sinopsis o tráiler, añadirlos a tu biblioteca para presumir de tu colección, añadirlos a tus favoritos para que la gente conozca tus gustos y escribir reseñas sobre ellos pudiendo así dar a conocer tu opinión. Además, podrás seguir a tus amigos para ver sus colecciones.

HOME BUDDIES, de Víctor García, Javier Moncada, Manuel Royo y Luis San Martín (UR), y Ana María Aguirre, Agnes Antúnez y Marina Hidalgo (ESDIR), es una app orientada a la búsqueda de habitaciones en pisos compartidos para estudiantes. En ella podrás encontrar infinidad de habitaciones disponibles en todas las ciudades de España y conocer a los posibles candidatos para ser tus "Buddies", chateando con ellos antes de decidirte. No lo dudes aquí encontrarás tu alojamiento ideal.

Además, por parte de la ESDIR también han colaborado Nerea Bardeci, María Cárcamo, Noelia Fernández, Eva Martinelli, Ángela Moreno, Marina Ortega, Mateo Padín, José Manuel Romero, Paula Sangüesa, Luis Miguel Villoslada y Noelia Virgos.