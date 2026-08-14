El I Estudio de Seroprevalencia de La Rioja concluye que "los programas están funcionando"

Archivo - Las tasas de vacunación son mayores en la población infantil - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer Estudio de Seroprevalencia de La Rioja ha concluído que "los programas" de vacunación "están funcionando", tal y como ha informado hoy la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez.

En rueda de prensa, ha dado a conocer un trabajo que permitirá, ha relatado, tener una fotografía, por primera vez, de la situación de protección a través del estado inmunitario frente a enfermedades infecciosas, algunas de ellas en su mayoría prevenibles por vacunación.

Ha señalado que se observa que la población riojana "está bien protegida y está bien inmunizada" y, por lo tanto, los programas de vacunación "están funcionando" y, además, no se han asentado en esta comunidad corrientes 'antivacunas'.

"Además", ha dicho, "al hacer las comparaciones con el estudio nacional y con los estudios que han llevado a cabo otras comunidades autónomas" se comprueba que "estamos en unos niveles de protección muy similares".

En concreto, ha dicho, las coberturas en La Rioja "son bastante elevadas", sobre todo en el calendario infantil, donde se están superando el noventa y, en la mayoría de los casos, el 95 por ciento de cobertura.

Las tasas son "un poco más bajas" en la población adulta porque la cultura de vacunación "está más instaurada en la infancia que en las personas más mayores" y, por eso, ha indicado, es ahora en lo que incide en las campañas.

Entre los resultados obtenidos destaca la elevada presencia de anticuerpos frente al virus de la poliomielitis, con una seroprevalencia global del 91,75 por ciento.

Los porcentajes superan el 90 por ciento en prácticamente todos los grupos de edad y alcanzan el 95,71 por ciento entre los 40 y 49 años. En el grupo de 60 a 79 años se sitúa en el 83,52 por ciento.

También se observa una elevada seroprevalencia frente a la varicela, del 90,04 por ciento en el conjunto de la población y superior al 93 por ciento a partir de los 20 años.

En este caso, los resultados reflejan asimismo el cambio progresivo desde la inmunidad adquirida tras padecer la enfermedad hacia la inmunidad generada por la vacunación, incorporada al calendario de La Rioja en 2016.

"Precisamente el éxito de los programas de vacunación hace que muchas enfermedades apenas circulen y que las nuevas generaciones tengan una inmunidad fundamentalmente vacunal. Mantener coberturas altas sigue siendo nuestra principal herramienta de protección", ha señalado.