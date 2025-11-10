Éxito de público este fin de semana en el Círculo Logroñés en el arranque de la segunda edición de 'El Eco de la Sierra' - SOL DE INVIERNO

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclo musical 'El Eco de la Sierra', producido por Cencerro Producciones junto al festival 'Sierra Sonora' y con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, ha vuelto este mes al 'Círculo Logroñés' colgando el cartel de entradas agotadas en sus dos primeras jornadas.

El sábado abrió el ciclo 'Puño de Dragón', firmando un concierto íntimo y lleno de verdad, donde eligió la sencillez y la cercanía como eje de su directo. Un recital cálido, construido desde los pequeños detalles, que conectó con el público desde la escucha, el silencio y la honestidad artística que definen la esencia de 'El Eco de la Sierra'. La respuesta del público fue clave: respeto absoluto, escucha atenta y un ambiente cargado de emoción que reafirmó el sentido de este proyecto.

El domingo fue el turno de Queralt Lahoz, que llenó el salón del 'Círculo Logroñés' con su fuerza, su raíz y una interpretación profundamente emotiva. Un concierto honesto, sin artificios, donde la artista desplegó su universo personal con una cercanía poco habitual en los escenarios. De nuevo, el público respondió con respeto y escucha activa, reforzando la identidad íntima que define el ciclo.

En total, más de 400 personas pasaron por esta primera cita del ciclo.

MÚSICA, PATRIMONIO Y TERRITORIO

Esta segunda edición vuelve a transformar los salones del Círculo Logroñés -uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y referente cultural desde principios del siglo XX- en un escenario íntimo donde artistas y público se relacionan sin barreras. La música convive con la historia del propio espacio, generando conciertos únicos en un entorno privilegiado.

Además de la música, la gastronomía vuelve a ser una parte esencial de la experiencia. Al cierre de cada jornada, los asistentes disfrutan de un cóctel final gracias al apoyo de patrocinadores y colaboradores, maridando vino de Rayo Olarra con cocina Km0 riojana elaborada por Casa Tila y Casa Comidas Irene. La propuesta refuerza el vínculo territorial que define el ADN de Sierra Sonora: cultura contemporánea en diálogo con los sabores y productores locales.

Con un aforo limitado a 200 personas por concierto, El Eco de la Sierra mantiene su apuesta por la cercanía, lo artesanal y la autenticidad.

PRÓXIMAS FECHAS DEL CICLO

'El Eco de la Sierra' volverá a celebrarse en el 'Círculo Logroñés' los próximos 29 y 30 de noviembre, fin de semana en el que el ciclo se despedirá con los directos de Idoia y Muerdo.