Experta UNIR apuesta por la formación integral de los jóvenes que les permita "tener pensamiento crítico y reflexionar"

En la mesa redonda 'La Juventud del Tercer Milenio: Desafíos y Oportunidades en una Sociedad Digital' de 'Futuro en Español'

LOGROÑO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de Profesorado y Acción Cultural de UNIR, María Teresa Santa María, ha apostado por la "formación integral" de las personas, sobre todo de los jóvenes, para que adquieran "habilidades y competencias" que les ayuden a tener pensamiento crítico y "reflexionar". "Está claro que la IA está ahí, puede generar respuestas pero los jóvenes y los alumnos tienen que saber que los sentimientos, la pasión y las ganas de vivir, lo que nos define como seres humanos y la educación, no lo hace una máquina".

María Teresa Santa María ha hecho estas afirmaciones durante su intervención en la mesa redonda 'La Juventud del Tercer Milenio: Desafíos y Oportunidades en una Sociedad Digital' que se ha celebrado este jueves dentro de las XIV Jornadas 'Futuro en Español', que organizan diario 'La Rioja' y el grupo 'Vocento'. Cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, Fundación UNIR y Circular Universe.

Junto a ella también han intervenido la directora de Asuntos Académicos, Igualdad y Salud Mental del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), Themys Carvalho, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, y el presidente de UNIR, Rafael Puyol, como moderador.

La vicerrectora de Profesorado y Acción Cultural de UNIR ha querido dejar clara esta reflexión para los jóvenes que viven en una sociedad que "va muy deprisa".

"A veces nos olvidamos que tenemos que parar para ser conscientes del cambio. Hay procesos y aspectos del saber que no podemos dejar atrás por mucha Inteligencia Artificial que exista", ha indicado.

HERRAMIENTAS

Por eso, la experta de UNIR ve "fundamental" dar herramientas a la juventud y a los alumnos que les permita darse cuenta de todo ello. "Esa reflexión es fundamental. No podemos olvidar las competencias, está claro, pero tenemos que enseñarles que, sobre todo, somos seres humanos".

A su juicio está claro que "todo está cambiando. Antes podíamos aprender en casa o en el colegio, ahora está Internet y un montón de elementos más con los que hay que jugar. Es difícil el equilibrio pero lo que importa es que todo lo que ayude a educar, sume. Los jóvenes de ahora son nativos digitales y hay que adaptarnos a ello. Todo sirve, pero en el contexto adecuado".

"Sabemos que la IA puede hacer de todo pero lo importante es que el joven sepa que también es capaz de hacerlo y que el ser humano llegue al potencial de sus actividades".

Como ha indicado "la sociedad y al educación va avanzando pero no va todo por igual. Lo que está claro es que hay mucho potencial y tenemos que verlo como una oportunidad muy grande para hacer de nuestros jóvenes personas polivalentes".

Durante su intervención, la experta ha querido incidir también en la importancia de la salud mental en los jóvenes. En el caso de UNIR -destaca- "en muchos de nuestros grados y en ciertas asignaturas de diferentes facultades se hace hincapié en la psicología del adolescente porque es un momento muy crítico. Formar a profesores que atiendan a las necesidades de los jóvenes es muy relevante".

Finalmente ha pedido "evitar las imágenes o mensajes tremendistas que damos a los jóvenes. La creatividad o lo que aporta el ser humano... eso no lo hace ningún 'chat bot' ni ninguna máquina".

"HAY MÁS POSIBILIDADES FORMATIVAS QUE NUNCA"

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor, ha considerado en su intervención que "los jóvenes están en el mejor momento en cuanto a posibilidades formativas; hay más posibilidades formativas que nunca".

Como reconoce, en la actualidad, "hay mucha facilidad para formarse y hay que diferenciar todas las ramas del bosque ante el peligro del exceso de información". Por ello ha considerado "fundamental" educar a los jóvenes en el espíritu crítico "porque ayuda a separar y a cribar".

"Tenemos que dar una educación que capacite a la persona a enfrentarse a la información y a la necesidad diaria de actualizarse. Hay que saber que vivimos en un mundo con un exceso de información importante y hay que generar la clarividencia necesaria para distinguir las voces de los ecos".

El consejero también aboga "por no llevar la burocracia al aula, que es lo que hemos hecho con la actual Ley educativa. A los profesores hay que dejarles dar clase. No hay que renegar de todo lo anterior pero sí actualizar. El sistema educativo está preparado y debe llegar a la equidad para que todos tengan las mismas oportunidades. Luego será la opción de cada uno que lo aproveche o no pero como administración nuestra labor es seguir ofreciendo una educación que permita a los jóvenes que tengan los complementos necesarios para adecuarse a su futuro".

En el caso de La Rioja, explica, "es la primera y única región en el mundo que pone de forma gratuita la educación desde los 0 años hasta el primer año de carrera".

Finamente, el consejero ha explicado que "la vida no tiene libro de instrucciones, pero el talento y el esfuerzo se premia mientras que la recompensa rápida puede llevar a frustración". Por eso desde el Gobierno de La Rioja y a través del IRJ, desde las administraciones de nuevo, "ofrecemos ayuda a los jóvenes para ayudarles a mejorar su salud mental".

JÓVENES DE AMÉRICA LATINA Y SALUD MENTAL

En la mesa redonda también ha intervenido Themys Carvalho quien ha explicado que "el 20 por ciento de los jóvenes de América Latina padece algún trastorno de salud mental, un porcentaje muy alto". Ante ello -expresa- "nosotros tenemos un programa de jóvenes líderes en salud mental que tiene como fin formar a jóvenes en salud mental y sensibilizamos para que puedan diferenciar entre una crisis de ansiedad puntual o un estado de ansiedad, por ejemplo".

"La mayoría de los jóvenes que reciben esta formación quieren ser líderes en sus comunidades, queremos que el joven se implique y que no haya estigmas", ha destacado.

La directora de Asuntos Académicos, Igualdad y Salud Mental del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) cree, además, que la educación "va por ciclos". "A veces el joven termina la universidad y no sabe hacer nada. Faltan esas otras habilidades para que se sientan competentes en el mercado laboral".

"Siempre que puedo digo que en Iberoamérica en general nunca tuvo mas jóvenes que ahora mismo. Tenemos un gran potencial de desarrollo pero debemos saber cómo desarrollarlo. Nunca hemos tenido un cuerpo docente tan formado como el que tenemos ahora y nos tenemos que adaptar a nuestros jóvenes. Tenemos un buen claustro de profesores y una preocupación permanente por el alumnado".

Por su parte, el presidente de UNIR, Rafael Puyol ha ejercido de moderador de esta mesa redonda que tenía como enfoque a los jóvenes de entre 18 y 30 años. Jóvenes -ha dicho- "que desde sus inicios se han visto moldeados por las redes sociales, por la utilización de servicios bajo demanda, por el comercio electrónico... son personas abiertas, tolerantes y preocupadas".

Desde el punto de vista del trabajo, expresa, "buscan un equilibrio entre vida laboral y personal, y a la hora de elegir una empresa priorizan sobre todo las oportunidades de aprendizaje y de desarrollo. Teletrabajan en una proporción notable, y algunos se han convertido en nómadas digitales. Son las generaciones probablemente mejor preparadas hasta la fecha, aunque hay otras nuevas que vienen, como todos sabemos, pisando firmes".

Pero -como ha indicado- también tienen "una elevada precariedad laboral y sueldos generalmente bajos". A su juicio, experimentan "tasas preocupantes de ansiedad y de depresión ante el alto coste de la vida y las incertidumbres del futuro, hay que ayudarles a que esto no sea así".