Expertos en intervención en el patrimonio reclaman evitar que los edificios se conviertan "en museos de sí mismos"

Ponencia de las Jornadas de Intervención en el Patrimonio - COAR

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas de Intervención en el Patrimonio, que se han celebrado del 21 al 23 de noviembre en Logroño, han pedido evitar que los edificios rehabilitados se conviertan en "museos de sí mismos", defendiendo una arquitectura que sea puente entre el ser humano y la vida, no relicario estático.

Tal y como ha trasladado el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) en nota de prensa, las jornadas, en las que han participado más de un centenar de profesionales, han puesto de manifiesto la necesidad de entender la arquitectura como un servicio a la ciudad y a las personas, evitando que las rehabilitaciones generen edificios estáticos o vaciados de uso.

En ellas se ha destacado la importancia de priorizar la creación de lugares y no sólo de objetos arquitectónicos, así como de diversificar los usos de los edificios patrimoniales para garantizar su viabilidad más allá de la función cultural.

La planificación urbana se ha señalado como un elemento clave, considerando que sólo una coordinación real entre el edificio, transporte e infraestructuras puede asegurar ciudades sostenibles y evitar periferias desconectadas.

También se ha subrayado el valor de la arquitectura cotidiana y contenida, y el papel del patio como espacio organizador y articulador en las intervenciones contemporáneas.

En el ámbito profesional, ha trasladado el COAR, "ha surgido una crítica generalizada a los concursos públicos por sus honorarios insuficientes y adjudicaciones a la baja", junto con "la preocupación por la pérdida de oficios tradicionales imprescindibles para la intervención en el patrimonio".

Finalmente, se ha advertido del peso creciente de asociaciones y colectivos en la opinión pública, cuya influencia subjetiva puede condicionar decisiones administrativas y afectar negativamente al trabajo técnico de los equipos proyectistas.

Estas jornadas se desarrollan en colaboración con el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño y con los patrocinios de Asemas, Osaba Iluminación, Ocisa y UNIR.

CONCLUSIONES

Proponer lugares antes que objetos arquitectónicos como esencial para devolver sentido urbano y social a las intervenciones ha sido una de las conclusiones de la jornada.

También, que el verdadero valor de la arquitectura reside en su práctica cotidiana, responsable y contenida más que en los hitos icónicos porque es la que realmente mejora la calidad de la vida diaria.

La ciudad, han concluido los participantes, sólo puede ser sostenible mediante una planificación integral de vivienda, transporte e infraestructuras que evite periferias sin movilidad pública eficiente.

Junto a ésto, que la arquitectura cívica debe primar sobre el edificio individual, entendiendo la ciudad como un bien colectivo superior a cualquier obra aislada.

El patio, han añadido, emerge como un organizador dinámico del espacio, más cercano a lo público que a lo íntimo, articulando usos y relaciones en la intervención patrimonial.

Por último, que la falta de profesionales y la falta de profesionalización de oficios tradicionales, carpinteros, herreros, canteros, amenaza la calidad futura de la intervención en el patrimonio.