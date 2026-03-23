Las exportaciones riojanas alcanzan los 163,8 millones de euros en enero de 2026

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector exterior riojano alcanzó los 163,8 millones de euros en enero de 2026, de acuerdo a los datos de comercio declarado de Aduanas y recogidos en el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio. Esta cifra supone el 0,6% del total declarado en España.

Por su parte, las importaciones registraron 129,7 millones de euros en enero de 2026, el 0,4% del conjunto del país, con un descenso en la región del 19,6 % de la tasa de variación anual.

De acuerdo a estos datos, el saldo comercial en la comunidad autónoma se eleva de 28,7 millones de euros en enero de 2025 a 34,1 millones de euros en enero de 2026, lo que supone un incremento de más de 5 millones de euros.

De esta forma, los datos principales por sectores en La Rioja fueron en el pasado mes de enero:

SECTOR

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO Mill. euro % total comunidad tva (%) Mill. euro % total comunidad tva (%) Mill. euro Alimentación, bebidas y tabaco 57,1 34,9 -17,4 44,6 34,4 -0,7 12,5 Bienes de equipo 31,5 19,2 -12,4 19,8 15,3 -23,2 11,7 Semimanufacturas no químicas 30,4 18,6 -10,4 25,0 19,3 -38,8 5,4