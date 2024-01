La exposición 'Girls to the front!' podrá visitarse en la Sala Amós Salvador hasta el 25 de febrero

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la concejala de Cultura, Rosa Fernández, han visitado esta mañana la exposición 'Girls to the front

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la concejala de Cultura, Rosa Fernández, han visitado esta mañana la exposición 'Girls to the front', un proyecto de Montse Galán y Javier Panera que, debido al interés que ha suscitado, podrá ser visitada en la Sala Amos Salvador hasta el 25 de febrero, una semana más de lo que estaba previsto.

La exposición pone de manifiesto cómo la industria musical ha invisibilizado a las mujeres, cuando la realidad es que no sería lo que conocemos sin la poderosa influencia de muchas de ellas que han contribuido a forjar unas prácticas culturales ligadas a la rebeldía y el combate generacional.

La muestra está integrada por más de 300 portadas de discos - diseñadas en muchos casos por artistas visuales de prestigio como Cindy Sherman, Barbara Kruger, Annie Leibovitz, Linder Sterling, Ana Torralva o Lynn Goldsmith- con las que se articula un recorrido cronológico e iconográfico por los principales géneros y subgéneros de la música popular grabada entre 1923 y 2023, protagonizado exclusivamente por mujeres.

El viaje arranca con pioneras del blues como Ma Rainey, Bessie Smith o Memphis Minnie que, en la tercera década del siglo XX pusieron los cimientos de este género y grabaron las primeras canciones feministas de la historia, teniendo que soportar que muchas de sus aportaciones fueran saqueadas por bandas como The Rolling Stones o Led Zeppelin. Pasamos por figuras como Big Mama Thornton (cantante de rythm&blues que grabó en 1953 la primera versión de Hound Dog que luego popularizó Elvis Presley en 1956), iconos generacionales incontestables como Aretha Franklin o Patti Smith y figuras de culto vinculadas al punk y la música de vanguardia como Lydia Lunch, Yoko Ono, Annea Lockwood, Ana Curra, Mamen Rodrigo, Diamanda Galás o Kim Gordon, hasta desembocar en artistas actuales que han logrado fusionar experimentación y sensibilidad pop como Bjork, St. Vincent, FKA Twigs, Rosalía o Sevdaliza.

La exposición presta particular atención al movimiento Riot Grrrl, que en la década de los 90 -con bandas como Bikini Kill, Bratmobile, Babes in Toyland, L7, o Sleater-Kinney- se erigió como una alternativa a estilos como el grunge y el heavy metal y plantó cara al machismo imperante en la industria musical convergiendo en su lucha, con colectivos artísticos como Guerrilla Girls y Pussy Riot. El eslogan "Girls To The Front!" fue precisamente, el grito de cientos de mujeres que a punta de talento, desplante y valentía, reclamaban su derecho a sentirse seguras en los conciertos de punk-rock y su reconocimiento y visibilidad profesional dentro de la industria musical.

Girls To The Front! incorpora, asimismo, varias obras producidas específicamente para la Sala Amós Salvador entre las que destacan el monumental diagrama conceptual que da título a la exposición con el que se visualiza una historia de las relaciones de intercambio entre las artes visuales y la música pop desde las primeras décadas del siglo XX hasta la actualidad, la videoperformance La historia del rock en 10 canciones (Vol. 2) y la videoinstalación Love Song de Montse Galán.

La exposición se podrá visitar hasta el 25 de febrero de martes a viernes de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas y los sábados, domingos y festivos de 11,00 a 15,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.

BIOGRAFÍAS

Javier Panera es actualmente Director del Máster en Estudios Avanzados de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca e investigador cultural, Premio Villar y Macías (CSIC). Ha sido director del DA2 (Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca) y ha comisariado más de 150 exposiciones de artistas nacionales e internacionales como Andy Warhol, Tania Bruguera, Chistian Marclay, Ulrike Rosenbach, Albert Oehlen, Tony Oursler, Concha Jerez, Fernando Sinaga o Elena del Rivero, destacando, proyectos colectivos sobre las relaciones entre las artes visuales y la música popular como Rock My Religion, Video Killed The Painting Star, This Is Not a Love Song(finalista de los Premios Ciudad de Barcelona a la mejor exposición del año), Bailar de arquitectura o El pintor de canciones.

Montse Galán es artista visual e investigadora del Programa de Doctorado de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Salamanca. Finalista del Premio Jóvenes Creadores de Salamanca en 2020. Su trabajo explora las relaciones entre la pintura, la cultura popular y los nuevos medios desde una perspectiva feminista y se ha materializado en varias exposiciones individuales entre las que destacan: Naked Vinyls. ¿Tienen las mujeres que estar desnudas para salir en la portada de un disco? (Museo de Salamanca, 2021), Queens of Noise (Sala Pintores 10, Cáceres, 2022) o la colectiva This Is Not a Love Song (Centro Cultural de la Villa, Madrid, 2021).

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN: 'SI LAS MUJERES MANDASEN'

El próximo jueves, 25 de enero, va a tener lugar una nueva actividad enmarcada dentro de esta exposición. En concreto, 'Si las mujeres mandasen' con Gloria Durán va a permitir explorar las creaciones, cantadas y bailadas, que imaginaron otro mundo donde las mujeres tenían otro lugar y desde el que la vida se veía de otra manera.

A principios del siglo XX muchas fueron las mujeres que tuvieron que inventarse como mujeres nuevas o "Nuevas Mujeres". Muchas se lanzaron a las tablas y generaron un protopop, más comúnmente conocido como cuplé y sicalipsis. Eran populares, glamurosas y altamente peligrosas. Trataron de imaginar un mundo un pelín patas arriba donde ellas, en muchas ocasiones, eran las que mandaban.