La exposición 'Vida y sociedad' recorre la historia de un siglo en Logroño a través de la mirada de sus fotógrafos

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño acoge hasta el 24 de mayo la muestra 'Vida y Sociedad' que recorre la historia de un siglo de la capital, entre 1865-1975, a través de la mirada de sus fotógrafos. Se podrán ver más de 200 imágenes, algunas de ellas a través de un documental -que se proyecta en la sala de usos múltiples-, y la gran mayoría impresas.

Ha sido comisariada por el director de la Casa de la Imagen, Jesús Rocandio, que junto al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la concejala de Cultura, Rosa Fernández, han inaugurado la gran colección de fotografías históricas de la capital riojana.

Rocandio ha señalado que "hay pocas ciudades en España que tengan recogida toda su historia a través de la fotografía como tiene la ciudad de Logroño, así que esto es un exitazo ya de salida". En cuanto a la exposición, ha reconocido que "teníamos muchas ganas, por lo que decidimos dividir en dos partes; una vez que teníamos cantidad ya de fotógrafos recogidos hicimos una exposición sobre urbanismo y arquitectura sobre la ciudad, cómo fue cambiando la ciudad pero se nos quedaba una parte que era la más importante, que son las personas que son las que hacen las ciudades".

Con ello, ahora se muestra 'Vida y Sociedad' que "trata de recoger lo que ha sido la sociedad de esta ciudad a lo largo de más de un siglo". Una época en la que ha destacado que "la fotografía era sincera, ya que trataba de sacar lo que había, desde luego con un estilo y una forma de ver de cada uno de los fotógrafos, pero desde luego sí que eran fotografías absolutamente sinceras, son honestas, y sacan lo que hay, algo que es absolutamente genial".

COMO UNA CINTA DE PELÍCULA

Rocandio ha explicado que la exposición "está dividida en varios temas y la hemos concebido también como una cinta de película, en la sala está abigarrada de fotografías porque queremos que el que vea se tiene que hacer la idea de entrar en una película entrar y salir de donde uno está rodeado de fotografías", así como "de ciudadanos suyos que son los que han hecho esta ciudad".

Un lugar destacado de la misma es para las mujeres, ya que "viendo las fotografías daba la impresión de que la ciudad la movían las mujeres, hasta el punto que de los 16.000 habitantes de Logroño, 600 mujeres solamente trabajaban, en 1860, en la Tabacalera, pero también hay muchas en 'Licor del Polo'".

En este punto, y tras explicar que se expone a mujeres trabajando, ha indicado que se ha dedicado una parte de la exposición a cuatro mujeres que trabajaban en fotografía y vídeo, enlos años 60, como "la mujer de Teo Martínez que llevaba el comercio, o Mari Carmen Palacios, que ayudaba a su hermano Palacios en el estudio, así la fotógrafa Rosa Esteban, una retratista genial, sin olvidar a Ovi de Francisco, primera

reportera de aquí de La Rioja y la segunda reportera de España en Televisión Española".

Junto a ellas, se exhiben obras de autores como Pedro Ducloux, Jean Laurent, Víctor Lorza, Amós Salvador, José Ortiz de Echagüe, Emilio Pliego, Rufino Matute, Jesús Esteban, Alberto Muro, Francisco Garay, Teo Martínez o Jesús Casado, entre otros fotógrafos que documentaron diferentes momentos de la vida logroñesa.

En las misma se puede ver desde fotografía social, de bodas y eventos, a otras de espectáculos, o incluso de gente de más poder o personas que "vivían literalmente debajo del puente". Además, cuenta episodios de la historia como la República, la Guerra Civil y el franquismo.

Escobar, por su parte, ha subrayado "el valor de la fotografía como herramienta para comprender el pasado y fortalecer nuestra identidad", y ha añadido que "esta exposición es un espejo de lo que fuimos como sociedad y también una forma de entender quiénes somos hoy. Las fotografías nos permiten mirar nuestro pasado con emoción y orgullo, y reconocer el legado de quienes construyeron la ciudad que hoy disfrutamos".

En este sentido, el alcalde ha destacado que "este tipo de iniciativas no solo preservan la memoria visual de Logroño, sino que permiten redescubrir el valor cultural de los archivos fotográficos y el talento de los fotógrafos que supieron captar la vida de nuestra ciudad".

CUATRO VISIONES

La exposición agrupa cuatro visiones diferentes de entender la fotografía; la fotografía popular realizada por los aficionados; el compromiso social de la fotografía documental; el servicio a la sociedad prestado por la fotografía profesional y, por último, aquellos que han revolucionado la forma de ver el mundo a través de la fotografía artística.

Todas estas instantáneas nos muestran distintos ámbitos temáticos que recorren la evolución de la sociedad logroñesa: desde la vida en el siglo XIX y los conflictos sociales o la Guerra Civil, hasta la posguerra, la transición democrática, el trabajo, la religión, el ocio, el deporte o la cultura popular.

La exposición está producida por Casa de la Imagen, con el comisariado de Jesús Rocandio, y se concibe como un proyecto artístico integral que combina investigación histórica, restauración fotográfica, producción expositiva y actividades culturales. Además del recorrido expositivo, la muestra se completa con la proyección del documental 'Verdad y Fotografía', centrado en el valor documental de la fotografía antes de la era digital. El documental se podrá ver durante el horario de apertura en la Sala de Usos Múltiples.

ACTIVIDADES PARALELAS A LA EXPOSICIÓN

El programa de actividades incluye la presentación, el sábado 21 de marzo a las 20,00 horas en la Sala de Usos Múltiples, del libro catálogo 'La importancia del libro por encima del simple catálogo'. Se trata de una charla-conferencia a cargo de Jesús Rocandio, en la que se abordará el valor del libro como pieza fundamental para preservar y difundir el contenido de una exposición más allá de su duración en sala.

El viernes 24 de marzo a las 19,30 horas en la Sala de Exposiciones se podrá disfrutar de la charla 'Cuéntame tu ciudad 01'. Las diferencias en las visiones que otorgan el tiempo y la tecnología. Se trata de un encuentro con reporteros gráficos actuales en torno a la Asociación de Informadores Gráficos, en el que se reflexionará sobre la evolución del relato fotográfico y el cambio en la manera de narrar la actualidad desde la llegada de la fotografía digital.

Ya en el 15 de mayo, a las 19,30 horas en la Sala de Usos Múltiples, se celebrará la conferencia-mesa redonda 'Cuéntame tu ciudad 02'. La idealización del recuerdo. Concebido como una mesa redonda en la que se reflexionará sobre la narrativa de las imágenes y sobre cómo las fotografías construyen y transforman la memoria colectiva. Participarán distintos invitados y ciudadanos que compartirán su visión sobre los cambios sociales reflejados en las fotografías.

La muestra podrá visitarse de martes a viernes de 17,30 a 20,30 horas, y los sábados, domingos y festivos de 12,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas. Los lunes permanecerá cerrada, excepto los días 30 de marzo y 6 de abril. Asimismo, se realizarán visitas comentadas los sábados a las 18,00 horas. Las visitas comentadas concertadas para grupos podrán solicitarse en el correo electrónico salaexposiciones@logrono.es.