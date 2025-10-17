Ezcaray acoge este sábado 18 de octubre una nueva edición del Taller 'La química se mueve'

LOGROÑO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio San Lorenzo de Ezcaray acoge este sábado, 18 de octubre, a las 12,00 horas, una nueva edición del Taller 'La química se mueve', una actividad gratuita de divulgación científica dirigida a público familiar. Entrada libre.

Los talleres 'La química se mueve' pretenden acercar la química y la investigación a toda la sociedad riojana, con especial atención al ámbito rural, mediante experimentos sencillos y atractivos.

En esta edición llevarán a cabo del taller Fayna García Martín, profesora Titular de Química Orgánica; M.ª Ángeles Martínez Sáenz Técnica, especialista en Instrumentación Científica del Servicio de Laboratorios; el doctor Santiago Ruiz Abeytua y el estudiante de Doctorado Iker Gil Gómez de Segura.

Hasta ahora se han celebrado en Albelda, en Alberite en dos ocasiones, en Alcanadre, en Camprovín en dos ocasiones, así como en Cervera del río Alhama, Clavijo, Daroca, Fonzaleche, Lardero, Ortigosa de Cameros, Murillo de río Leza, Matute, Nalda, Rincón de Olivedo, en Ribafrecha y, en el campus, con alumnos del Colegio Los Ángeles.

El Taller 'La química se mueve' está organizado por la Real Sociedad Española de Química - Sección Territorial La Rioja y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ezcaray, el Vicerrectorado de Política Científica, el Departamento de Química, el Servicios de Laboratorios y la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la Universidad de La Rioja, así como de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.