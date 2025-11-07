Ezcaray estrena una nueva Vía Ferrata para impulsar el turismo de aventura y sostenible en el municipio - AYUNTAMIENTO DE EZCARAY

LOGROÑO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ezcaray cuenta desde hoy con una nueva Vía Ferrata en la ladera de la Peña San Torcuato, una infraestructura promovida por el Ayuntamiento de Ezcaray que amplía la oferta de turismo activo y sostenible del municipio.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto a la delegada de Gobierno, Beatriz Arraiz, y el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, han inaugurado esta nueva instalación, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Ezcaray, impulsado por el Gobierno de España, el Gobierno de La Rioja y el propio Ayuntamiento de Ezcaray.

Durante el acto, el consejero Pérez Pastor ha destacado que "esta nueva Vía Ferrata es un ejemplo de cómo los proyectos de sostenibilidad turística permiten crear recursos que generan valor, atraen visitantes y respetan el entorno natural".

Con esta actuación, Ezcaray amplía su oferta de turismo de aventura y de montaña que, junto a la estación de esquí y montaña de Valdezcaray, ha continuado, "consolidan a la villa como un referente para quienes buscan experiencias auténticas en entornos naturales de gran valor.

Se trata de un recurso que diversifica la actividad turística, desestacionaliza las visitas y atrae a un público que aprecia la naturaleza, el deporte y la conservación del paisaje".

Asimismo, Pérez Pastor ha añadido que "esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Plan de Sostenibilidad Turística, que apuesta por proyectos que mejoran la competitividad de nuestros destinos, benefician tanto a vecinos como a visitantes y fortalecen la imagen de La Rioja como territorio que combina desarrollo turístico, paisaje y sostenibilidad".

"IMPORTANTE INVERSIÓN" DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha valorado la "importante inversión" que el Gobierno de España está realizando en Ezcaray con más de "un millón de euros" que permite consolidar al municipio como "un referente turístico tanto en verano como en invierno".

Arraiz ha recordado que el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Ezcaray fue elaborado por el anterior Gobierno regional, seleccionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para su puesta en marcha y ha tenido continuidad durante esta legislatura.

En este sentido, la delegada del Gobierno ha mencionado alguna de las acciones que componen este Plan como la renovación y mejora de la estación de esquí de Valdezcaray, mejoras en la señalización de senderos, la implementación de nuevos usos para el antiguo edificio de la Real Fábrica de Tejidos de Santa Bárbara o acciones de puesta en valor del micoturismo. Con ello, el Gobierno de España quiere potenciar Ezcaray "con un modelo de turismo responsable y sostenible", ha afirmado.

"MUCHO MÁS QUE UNA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA"

Por su parte, el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, ha subrayado que "la nueva Vía Ferrata de Ezcaray representa mucho más que una infraestructura turística: es un paso firme hacia un modelo de destino activo, sostenible y en armonía con la naturaleza. Además, refuerza nuestra identidad como destino de montaña de calidad, en el que el desarrollo turístico se equilibra con la protección del entorno".

Bengoa ha añadido que "en definitiva, esta nueva instalación une deporte, paisaje y desarrollo local, generando oportunidades económicas, mejorando la oferta turística y consolidando la imagen de Ezcaray como un destino preparado para el futuro, pero fiel a su esencia".

Un nuevo recurso turístico que se suman a los diferentes atractivos que han llevado a Ezcaray a ser reconocida recientemente por la Organización Mundial del Turismo como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo al lograr el Best Tourism Villages 2025, "un reconocimiento que refuerza la proyección internacional de la localidad y su compromiso con un modelo turístico responsable y de calidad", ha subrayado.

160 METROS CON LOS QUE DESCUBRIR Y DISFRUTAR DEL ENTORNO

La nueva Vía Ferrata está concebida como un recorrido de aproximadamente 160 metros, con una duración estimada de una hora. Se divide en tres tramos de diferente dificultad (K3, K4 y K5) e incluye un puente tibetano de unos cinco metros, peldaños y sistemas de progresión, además de una línea de vida continua que garantiza la máxima seguridad de los usuarios.

Todo el diseño cumple con la normativa europea vigente en materia de vías ferratas y estructuras recreativas en altura, asegurando altos estándares técnicos y de calidad. El recorrido parte desde la zona baja de la Vía Verde del Río Oja y discurre por un entorno natural de alto valor paisajístico.

Para el acceso y retorno, se han acondicionado senderos, así como señalización detallada sobre la dificultad, los tiempos de recorrido y las normas de seguridad.

El objetivo de esta actuación es incrementar el atractivo turístico de Ezcaray, diversificando su oferta con una propuesta de aventura accesible a deportistas y visitantes que deseen descubrir la belleza del entorno desde una nueva perspectiva.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO DE EZCARAY

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Ezcaray, un instrumento estratégico destinado a impulsar el turismo sostenible y competitivo del municipio. El plan, seleccionado por la Secretaría de Estado de Turismo, contempla un periodo de ejecución plurianual y una inversión total de 2.750.000 euros, financiados por el Gobierno de La Rioja (1.237.500 euros), Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (1.100.000 euros), y el Ayuntamiento de Ezcaray (412.500 euros).

Con la creación de esta Vía Ferrata, Ezcaray da un nuevo paso en la consolidación de su modelo de desarrollo turístico sostenible, que une deporte, paisaje y desarrollo local, y posiciona al municipio como un referente del turismo activo en La Rioja.